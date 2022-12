Apple stelt haar ambities rond zelfrijdende wagens stevig bij. Tegelijk zou het voertuig, waar al bijna tien jaar speculatie over is, opnieuw worden uitgesteld. Deze keer naar 2026.

Bronnen van Bloomberg zeggen dat Apple intern de lanceerdatum voor de wagen, ook gekend als Project Titan, heeft uitgesteld naar 2026. Vorig jaar nog beweerde Bloomberg dat de wagen tegen 2025 klaar zou zijn, eind 2020 werd nog verwacht dat de wagen in 2024 in productie zou gaan.

Tegelijk worden volgens diezelfde bronnen de ambities stevig getemperd. Aanvankelijk was het plan van Apple om een wagen op de markt te brengen zonder stuur of pedalen, die passagiers kon vervoeren zonder dat ze zelf iets moesten doen.

Nu zou het vooral de ambitie zijn om een wagen te bouwen, met stuur en pedalen, die vooral op de snelweg autonoom kan rijden. Je kan dan wel andere dingen doen tijdens het rijden en worden gewaarschuwd wanneer de passagier het stuur weer moet overnemen.

Acht jaar onderweg

Apple werkt sinds 2014 aan een zelfrijdende wagen. Maar de maker van computers, iPods en iPhones doet dat volledig vanaf nul wat nog meer inspanningen en investeringen vraagt ten opzichte van ervaren autobouwers.

Formeel wordt er heel weinig over gezegd. Tim Cook bevestigde in 2017 dat het bedrijf aan zelfrijdende wagens werkt en noemde het toen 'De moeder van alle artificiële intelligentieprojecten' Dat jaar raakte ook bekend dat Apple op de lijst stond van bedrijven die een vergunning willen om zelfrijdende wagens te testen.

Maar volledig zelfrijdend lijkt voorlopig nog een brug te ver. Dat is bij alle automakers zo. Sinds 2012 horen we met de regelmaat van de klok dat een autofabrikant er naar streeft, destijds met als lanceerdatum 'vanaf 2020'. Maar in de jaren nadien bleek dat voor geen enkele speler haalbaar.

De realiteit is dat autonoom rijden op een duidelijk omlijnde omgeving zoals een goed onderhouden snelweg stilaan in beeld komt. Maar het is vele malen complexer om een wagen zowel de steegjes van Rome, als de wegenwerken van de Brusselse ring zelfstandig en veilig te laten trotseren, zeker als er ook nog regen of sneeuw valt.

Bronnen van Bloomberg zeggen dat Apple intern de lanceerdatum voor de wagen, ook gekend als Project Titan, heeft uitgesteld naar 2026. Vorig jaar nog beweerde Bloomberg dat de wagen tegen 2025 klaar zou zijn, eind 2020 werd nog verwacht dat de wagen in 2024 in productie zou gaan.Tegelijk worden volgens diezelfde bronnen de ambities stevig getemperd. Aanvankelijk was het plan van Apple om een wagen op de markt te brengen zonder stuur of pedalen, die passagiers kon vervoeren zonder dat ze zelf iets moesten doen.Nu zou het vooral de ambitie zijn om een wagen te bouwen, met stuur en pedalen, die vooral op de snelweg autonoom kan rijden. Je kan dan wel andere dingen doen tijdens het rijden en worden gewaarschuwd wanneer de passagier het stuur weer moet overnemen.Apple werkt sinds 2014 aan een zelfrijdende wagen. Maar de maker van computers, iPods en iPhones doet dat volledig vanaf nul wat nog meer inspanningen en investeringen vraagt ten opzichte van ervaren autobouwers.Formeel wordt er heel weinig over gezegd. Tim Cook bevestigde in 2017 dat het bedrijf aan zelfrijdende wagens werkt en noemde het toen 'De moeder van alle artificiële intelligentieprojecten' Dat jaar raakte ook bekend dat Apple op de lijst stond van bedrijven die een vergunning willen om zelfrijdende wagens te testen.Maar volledig zelfrijdend lijkt voorlopig nog een brug te ver. Dat is bij alle automakers zo. Sinds 2012 horen we met de regelmaat van de klok dat een autofabrikant er naar streeft, destijds met als lanceerdatum 'vanaf 2020'. Maar in de jaren nadien bleek dat voor geen enkele speler haalbaar.De realiteit is dat autonoom rijden op een duidelijk omlijnde omgeving zoals een goed onderhouden snelweg stilaan in beeld komt. Maar het is vele malen complexer om een wagen zowel de steegjes van Rome, als de wegenwerken van de Brusselse ring zelfstandig en veilig te laten trotseren, zeker als er ook nog regen of sneeuw valt.