Op zijn jaarlijkse conferentie gaat AWS via nieuwe diensten de strijd aan met concurrenten als Oracle en Microsoft. Het bedrijf zet daarnaast in op een hele reeks nieuwe producten, onder meer in machine learning en containers.

Amazon Web Services startte zijn - deze keer digitale - conferentie met een drie uur durende keynote van Andy Jassy, de CEO van het bedrijf. Daarin ging hij kort over de pandemie en de Black Lives Matter bewegingen in de VS (ook AWS vindt racisme erg), om vervolgens over te gaan naar de orde van de dag: het succes van de clouddiensten van het bedrijf, en de meer dan 24 nieuwe diensten die het aankondigt.

Uit de laatste kwartaalcijfers moet blijken dat AWS dit jaar zo'n 46 miljard dollar aan inkomsten gaat genereren. In het derde kwartaal groeide het ook 29% tegenover dezelfde periode vorig jaar, een stevige uitdaging voor een bedrijf dat al redelijk gigantisch is.

Databases en containers

Hoe zoekt het bedrijf volgend jaar nog verder te groeien? Door het portfolio stevig uit te breiden, zo blijkt. Een van de interessantere updates die werd aangekondigd is Amazon Aurora Serverless v2. Een nieuwe versie van de database van het bedrijf, die sneller kan opschalen dan de eerste: in een fractie van een seconde zou je kunnen gaan van honderd naar honderdduizend transacties per seconde.

Bij die Aurora kan je ook Babelfish aankopen, een dienst die je Microsoft SQL Server laat draaien in Aurora Postgres, met weinig of geen veranderingen aan de code. Het gaat om een migratietool die bedrijven moet helpen om weg te gaan bij een dienst met vendor lock-in. AWS zet hier duidelijk in op het overhalen van meer bedrijven om weg te trekken bij wat Jassy "de oude commerciële database providers" noemt. Hij heeft het dan vooral over Microsoft en Oracle. "Dit is een ongelukkige plek voor klanten", zegt hij. "omdat hun aanbod duur is, en proprietary, waardoor je vastzit aan zware contracten." Babelfish zou volgend jaar als openbron code gelanceerd worden.

AWS rolt bovendien een hoop nieuwe containers uit, waaronder 'Anywhere' versies van de Amazon Elastic Container Service en de Amazon Elastic Kubernetes Service. Het komt er op neer dat klanten Amazon ECS en Amazon EKC in hun eigen datacenters kunnen draaien om daar containers op de zetten. Er is ook een nieuwe automatiseringsdienst, AWS Proton, en een registry om container software publiek te zetten, Amazon ECR Public.

Machine learning

Het is 2020 (nog even doorbijten), dus AWS kondigt ook nieuwe tools aan voor machine learning. Daarbij zit Amazon Monitron, een 'predictive maintenance' tool voor industriële omgevingen die sensordata gebruikt om reparaties en onderhoud te voorspellen. Amazon Lookout for Equipment laat je toe om AWS algoritmes los te laten op al bestaande installaties met sensoren, om ook daar predictive maintenance voor te gaan uitbouwen.

AWS Panorama Appliance stopt dan weer beeldherkenning in bestaande camera's voor industriële omgevingen, terwijl AWS Panorama Software Development Kit de makers van nieuwe camera's toelaat om dat soort beeldherkenning in hun toestellen in te bouwen. Amazon Lookout for Vision is dan weer een herkenningsdienst waarbij je AWS beeldherkenningsalgoritmes gaat gebruiken om fouten in producten en processen te vinden.

En dan is er Amazon DevOps Guru, een tool gebaseerd op machine learning die fouten in programmacode moet vinden tijdens het ontwikkelen.

Voor bedrijven die hun eigen machine learning willen opzetten met gehuurde computerkracht komen er volgend jaar trouwens gespecialiseerde instanties in Elastic Compute Cloud, Amazons cloudcomputingdienst. Daarnaast zijn er diensten die data-analyse van klanten wat moet openstellen, met onder meer Amazon QuickSight Q, waarin niet-technische gebruikers in natuurlijke taal vragen over hun businessgegevens kunnen tikken.

AWS op Mac

Nog een opvallende aankondiging: AWS biedt nu bare-metal Macs aan als online dienst. Het gaat om Mac Mini computers met macOS 10.14 of 10.15 aan boord. Bedoeling is om ze te gebruiken als ontwikkelomgevingen, aan zo'n 21,5 euro per dag.

Verder zijn er aanpassingen aan de opslagdiensten, met een eerste cloudgebaseerde SAN (storage area network) die automatisch zou aanpassen aan de noden van de klanten. De SAN-dienst bestaat uit Amazon EBS io2 Block Express, Amazon EBS Gp3 volumes, Amazon S3 Intelligent-Tiering en Amazon S3 Replication. Op hardware-niveau biedt AWS bovendien een nieuwe generatie van D3/D3en online opslag op Intel-schijven.

En tot slot zijn er nog wat nieuwe diensten in het Connect-gamma, dat focust op klantendiensten van bedrijven, met een machinelearninginsteek. Er zijn onder meer klantenprofielen, stemherkenning en een Amazon Connect Wisdom, dat callcentermedewerkers de juiste informatie op het juiste moment moet geven.

De AWS re:Invent conferentie duurt nog drie weken en gaat dit jaar volledig online door. Dit is de eerste van vijf keynotes.

