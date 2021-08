is redacteur bij Data News

Zendesk, dat software maakt voor klantenondersteuning, neemt Cleverly over. Daarmee haalt het een hoop AI-tools in huis.

Cleverly bestaat sinds 2019 en ligt in het verlengde van wat Zendesk doet. Het gebruikt AI om processen rond customer service te verbeteren. Zo kan het inkomende verzoeken automatisch taggen en categoriseren. Het bedrijf had al een integratie met Zendesk.

Financiële details over de deal zijn niet bekend. Cleverly kreeg onder meer een investering van Europa onder het Horizon 2020 programma. Het volledige team, inclusief oprichters Christina Fonseca en Petro Coelho verhuizen mee naar Zendesk.

