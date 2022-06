De maker van een platform voor klantenbeheer wordt eigendom van een investeringsgroep, nadat het in februari een bod van 17 miljard afsloeg.

Zendesk kondigt aan dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten met investeringsgroepen Permira enerzijds en Hellman & Friedman anderzijds. Het bedrijf wordt overgenomen voor zo'n 10,2 miljard dollar in cash. Dat is veel geld, maar minder dan de oprichters en belangrijkste aandeelhouders waarschijnlijk hadden gewild.

Het zijn alvast woelige tijden geweest voor Zendesk. Het bedrijf, oorspronkelijk opgericht in 2007 en ondertussen met zo'n 170.000 klanten wereldwijd, sloeg in februari nog een veel hoger overnamebod van 17 miljard dollar af. Op dat moment leek het erop dat Zendesk veel meer waard was.

SurveyMonkey

Diezelfde maand ketste ook een deal af waarbij Zendesk zo'n vier miljard zou neertellen voor Momentive, het bedrijf dat enquêtesoftware SurveyMonkey bezit. Aandeelhouders van Zendesk verworpen de deal.

Eerder deze maand gaf Zendesk nog aan dat het onafhankelijk wilde blijven, een aankondiging die de aandelenprijs deed instorten. En nu is er dus deze, veel goedkopere, overname. 'De Raad van Bestuur concludeerde dat deze transactie het beste alternatief is en stemte unaniem voor de overname', aldus het persbericht.

