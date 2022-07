De verkoop van zijn zendmasten voor mobiele telefonie heeft de winst van Telenet een boost gegeven. De omzet van de telecomoperator bleef stabiel.

Telenet zag zijn omzet in het tweede kwartaal met 0,7 procent stijgen tot 646,8 miljoen euro. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) kwam uit op 342,1 miljoen euro, een daling met 3,5 procent, terwijl analisten van Bloomberg op 349,9 miljoen euro hadden gerekend. De telecomoperator wijst daarvoor naar de impact van de hoge inflatie en de fors gestegen energieprijzen.

DigitalBridge

Onder de streep bleef wel een winst van 633 miljoen euro over, tegenover 99,2 miljoen een jaar eerder. Dat heeft te maken met de verkoop van zijn mobiele zendmasten aan het Amerikaanse DigitalBridge voor 745 miljoen euro, die in juni werd afgerond.

Wat het aantal klanten betreft, zag Telenet het aantal abonnees op zijn One-bundels netto met 16.500 toenemen in het tweede kwartaal. Voor breedbandinternet en mobiele telefonie kreeg het bedrijf er netto 300 en 8.100 klanten bij. Daarvoor wijst Telenet naar 'een zwakkere marktomgeving' en een historisch laag verloop. Aan televisieklanten moest de operator dan weer inboeten. Het verloor in het tweede kwartaal 15.500 abonnees. In het eerste kwartaal waren dat er al zowat 14.700.

Prijsstijgingen

Telenet bevestigt zijn vooruitzichten voor 2022. Het rekent op een groei van de omzet en de aangepaste bedrijfskasstroom van ongeveer één procent. Het bedrijf wijst op 'een betere trend' in de tweede jaarhelft, onder meer wegens de prijsstijgingen die het doorvoerde in juni.

