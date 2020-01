De Zweedse groep Zenuity gaat met Hewlett Packard Enterprise in zee voor de ontwikkeling van de volgende generatie autonoom rijdende voertuigen. Zenuity is een joint-venture tussen Volvo Cars en Veoneer, een fabrikant van veiligheidssystemen voor auto's.

HPE zal Zenuity vooral bijstaan op het gebied van kunstmatige intelligentie en infrastructuur voor high-performance computing (HPC). Dat helpt Zenuity naar eigen zeggen om de grote hoeveelheden data te verzamelen en te analyseren die gegenereerd worden door zijn wereldwijde netwerk van testvoertuigen en centra voor softwareontwikkeling. De end-to-end IT-infrastructuur zal worden aangeboden 'as-a-Service' door HPE GreenLake.

"Dit zijn de cruciale bouwstenen van de zelfrijdende auto van de toekomst", zegt Zenuity-topman Dennis Nobelius. "HPE helpt ons met de fundering waarop al het andere is gebouwd." HPE-CEO Antonio Neri voegt toe: "De bewegingen die we de afgelopen jaren gezien hebben op het vlak van autonoom rijdende voertuigen, waren opmerkelijk. Het is de grootste kans in decennia om de auto-industrie revolutionair te veranderen. De convergentie van HPC, data-analyse en kunstmatige intelligentie zijn van vitaal belang om die uitdaging aan te gaan".

De technologie achter de service bestaat onder meer uit HPE Apollo systems, HPE ProLiant servers, een parallelle Lustre file-based storage solution en HPE Pointnext Services.

De uitrol van het systeem staat gepland voor de zomer van 2020. Dit gebeurt eerst in Zweden, en op een later moment op een globale schaal.

