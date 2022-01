Sonical is de naam van de nieuwe krachtenbundeling van zes digitale scale-ups. De partners in kwestie zijn Arcade, Aximize-IT, DevElite, Split the Sea, The Product Architects en TWS.

Uitgangspunt van het nieuwe expertennetwerk is dat je als nichespeler nooit álle kennis in huis kan hebben. 'Met dit netwerk kunnen we onze klanten een totaaloplossing bieden voor hun digitale noden, met behoud van schakelsnelheid en persoonlijke aanpak', stelt Stefaan Vanassche, bestuurder bij Sonical. Elke partner binnen de groep is volgens hem uniek en complementair.

Shared services

'Op veel vlakken hebben deze bedrijven ook dezelfde noden', vervolgt hij. 'Dankzij shared services zoals marketing, kwaliteitscontrole en rekrutering bereiken we een niveau van efficiëntie dat elk bedrijf op zich nooit zou kunnen realiseren.'

Vandaag biedt Sonical onder meer diensten rond Digitale Strategie & Change Management, Rapid Prototyping, Cloud Infrastructuur, Modern Workplace en Microsoft Dynamics. In 2021 realiseerden de aangesloten scale-ups samen 6 miljoen omzet, waarbij enkele bedrijven een groei van 70 procent kenden. Sonical verwacht die groei te kunnen bestendigen in de komende jaren.

Uitgangspunt van het nieuwe expertennetwerk is dat je als nichespeler nooit álle kennis in huis kan hebben. 'Met dit netwerk kunnen we onze klanten een totaaloplossing bieden voor hun digitale noden, met behoud van schakelsnelheid en persoonlijke aanpak', stelt Stefaan Vanassche, bestuurder bij Sonical. Elke partner binnen de groep is volgens hem uniek en complementair.'Op veel vlakken hebben deze bedrijven ook dezelfde noden', vervolgt hij. 'Dankzij shared services zoals marketing, kwaliteitscontrole en rekrutering bereiken we een niveau van efficiëntie dat elk bedrijf op zich nooit zou kunnen realiseren.'Vandaag biedt Sonical onder meer diensten rond Digitale Strategie & Change Management, Rapid Prototyping, Cloud Infrastructuur, Modern Workplace en Microsoft Dynamics. In 2021 realiseerden de aangesloten scale-ups samen 6 miljoen omzet, waarbij enkele bedrijven een groei van 70 procent kenden. Sonical verwacht die groei te kunnen bestendigen in de komende jaren.