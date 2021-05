Atos, Cegeka, Cronos, DXC en Proximus vormen de komende 7 jaar de structurele ICT-partners van de overheden in Vlaanderen. Daar is een bedrag mee gemoeid van minimum 1 miljard euro verspreid over de hele looptijd. Maar er is ook uitdrukkelijk plaats voor start-ups.

Na een aanbestedingsprocedure van 2,5 jaar werden dinsdag de 6 ICT-partners voorgesteld: Atos, Cegeka, Cronos, DXC, Proximus en voor lot 5 ook nog eens een gelegenheidsconsortium met DXC en Cegeka. Het grootschalige ICT-contract - de opvolger van de vorige raamcontracten rond ICT-outsourcing - valt voor het eerst in meerdere percelen uiteen én is in één perceel zelfs aan meerdere ICT-spelers gegund. 'Het is een zeer bewuste keuze geweest om deze structuur aan te houden, net omdat we zoveel verschillende projecten gaan opstarten en we verschillende gespecialiseerde expertise nodig hebben', zegt Barbara Van Den Haute, administrateur-generaal van het nieuwe agentschap Digitaal Vlaanderen: het samengaan van het vroegere Informatie Vlaanderen met de ICT-tak van het Facilitair Bedrijf.

Netwerk en mainframe naar Proximus en DXC

Vanaf 1 februari zullen de partners officieel de fakkel overnemen van HB-plus, met DXC en Proximus als partners. Het zal dan precies 7 jaar geleden zijn dat de raamovereenkomsten voor 'Exploitatiegebonden ICT-diensten' en 'Ontwikkelingsprojecten' gegund werden aan deze tijdelijke vennootschap. Proximus gaat ook de komende 7 jaar opnieuw het netwerkbeheer verzorgen tussen de verschillende locaties van de Vlaamse overheid met internet, mobiele netwerken en netwerken richting externe partijen. 'Een duidelijke keuze voor continuïteit, waar we zeer blij mee zijn. We zijn al meer dan 20 jaar partner van de Vlaamse overheid. In het plan van de minister-president zien we nog meer krachtlijnen waar we tevreden over zijn. Denk maar aan de extra inspanningen richting scholen en ook de uitrol van glasvezel', zegt Geert Rottier, Director Enterprise Segments bij Proximus.

DXC - ook al sinds 2003 betrokken bij de Vlaamse IT - blijft dan weer verantwoordelijk voor alle mainframeplatformen en -technologie: zowel de exploitatie er van en het beschikbaar houden van de applicaties als de ondersteuning en het onderhoud.

Cegeka voorziet werkplekdiensten met Office 365

Perceel nummer 2 - werkplekdiensten - werd gegund aan Cegeka, dat daarmee voor het eerst een structurele partner van de IT van de Vlaamse overheid wordt. 'Uiteraard zijn we zeer fier en blij. Het bewijst voor ons ook dat het Cegeka van nu klaar is voor zo'n opdracht', zegt CEO Stijn Bijnens. In eerste instantie wordt de bestaande dienstverlening rond de werkplekken bij de Vlaamse overheid overgenomen. Maar daarnaast komt er een transformatieplan - 'rekening houdend met een thuiswerkcontext ook', aldus Bijnens. Cegeka kiest voor een oplossing rond Microsoft Office 365 aangevuld met partners.

Ook start-ups kunnen aan de bak

De deur voor onderaannemers staat trouwens open, zo bevestigt zowel Barbara Van Den Haute als Frank Geets, administrateur-generaal van Het Facilitair Bedrijf dat de aanbestedingsprocedure voerde. 'Het is echt de bedoeling van deze aanbesteding dat we zo meer lokale spelers, meer start-ups en scaleups betrekken in onze IT-strategie. De ICT-partners kunnen en mogen zeker specifieke kennis halen bij start-ups of bij andere leveranciers, dat is uitdrukkelijk zo voorzien', aldus Geets.

Atos is alvast van plan om start-ups aan boord te halen. 'We zien ook duidelijk kansen voor onze lokale start-ups en kmo's die nu in veel gevallen enkel onder hun kerktoren werken. We trekken hen mee in het ecosysteem waar zij zich kunnen bewijzen, doorgroeien in heel Vlaanderen en nadien misschien daarbuiten', klinkt het bij Atos.

Applicatiediensten

Ook bij Cronos Public Services gaat samengewerkt worden: het onderdeel van de Cronos Groep zal diensten en producten van onder meer IBM, PwC en Cevi aanbieden. Cronos kan dat in perceel 5: applicatiediensten. De gunning van dat perceel is wat atypisch: naast Cronos, zijn ook Atos en het gelegenheidsconsortium DXC-Cegeka winnende ICT-partners. 'Het beheer van de bestaande applicaties hebben we verdeeld onder deze partijen. Maar voor nieuwe toepassingen die besteld worden, zal er telkens een mini-competitie uitgeschreven worden tussen de drie dienstenleveranciers' verduidelijkt Frank Geets. 'Ik ben heel blij dat we met DXC voor een stuk in continuïteit kunnen voorzien, maar ook veel rond applicaties gaan doen. Het stond in de sterren geschreven dat er meer partners gingen betrokken worden in deze ICT-contracten, maar we bekijken het zeker positief en kijken uit naar de samenwerking', klinkt het bij Marc Stassyns van DXC.technology.

Atos krijgt sturende rol

De Vlaamse Overheid kiest voor het perceel rond cloud en datacenter voor Atos. Ook de service-integratiediensten en informatieveiligheid gaan naar Atos. Dat betekent dat Atos een sturende rol krijgt. 'De orchestratie zal inderdaad grotendeels door Atos gebeuren', bevestigt Barbara Van Den Haute. De keuze voor Atos is ingegeven door de digitale relance die de Vlaamse overheid voor ogen heeft, en waarvoor minister-president Jan Jambon pas nog de krijtlijnen uitzette.

'De pandemie zette de Vlaamse economie zwaar onder druk, maar de herstelperiode is ook een uitgelezen kans om Vlaanderen in heel Europa op de kaart te zetten als een toonaangevende regio in de ontwikkeling van nieuwe technologie. Aan innovatieve ideeën geen gebrek in Vlaamse bedrijven en startups, maar het ontbreekt lokale spelers aan de middelen om die technologie op grote schaal te ontwikkelen en verspreiden. Als globale speler met globale activiteiten zit Atos in een unieke positie om Vlaamse technologie te exporteren. Samen gaan we Vlaamse bedrijven groot maken", zegt Jo Debecker, Executive VP en Head of Global Operations bij Atos.

Lokale autonomie kan, maar...

Voor alle duidelijkheid: lokale besturen behouden wel hun autonomie en gaan - indien ze dat willen - zelf nog altijd beroep kunnen doen op eigen IT-oplossingen en/of andere partners. 'Maar we streven echt naar schaal, laat dat duidelijk zijn. We gaan er zeker ook voor zorgen dat we hen een zéér goed aanbod geven', lacht Van Den Haute. 'Maar het is niet meer het beleid om toe te laten dat entiteiten raamcontracten voor anderen afsluiten', klinkt het duidelijk.

'Geen digitale saus'

Vlaams Minister-president Jan Jambon die ook minister van Digitalisering is, ziet de gunning van de ICT-partners als een essentieel luik van de digitale versnelling die hij over ogen heeft. Voor die versnelling voorziet hij nog eens een miljard euro. 'Digitalisering mag voor ons géén digitale saus over de bestaande werkelijkheid worden. We moeten ambiëren om het bestaande te verbeteren, dat is waar digitale transformatie om draait', klinkt het bij Jambon.

'We noemen het geen outsourcing meer, en dat is met een terechte reden. Deze raamcontracten zijn veel meer dan loutere verkoopcontracten. We spreken over echte partnercontracten en dat móet ook. Vertraging kunnen we ons niet permitteren als we mikken op de digitale koppositie in Europa', aldus Van Den Haute.

