Het vernieuwde Belgische paspoort ziet er niet alleen visueel anders uit. Producenten Zetes en Thales voeren ook technologische vernieuwingen door.

Het nieuwe Belgische paspoort dat vanaf 7 februari uitgereikt wordt, wordt opgefrist met stripfiguren: een leuk visueel en typisch Belgisch accent. Maar producent Zetes vernieuwde ook de beveiligingselementen, in samenwerking met Thales. Beide partijen haalden in 2019 de aanbesteding voor de nieuwe paspoorten binnen. Ook in 2014 tekende het Zetes-Thales consortium voor de productie, personalisatie en levering van de paspoorten. Zetes produceert trouwens ook de Belgische elektronische identiteitskaart (eID) en het rijbewijs.

De grootste nieuwigheid in het nieuwe paspoort is dat de personaliseerbare elementen op een pagina van polycarbonaat worden verwerkt. Polycarbonaat wordt geprezen om zijn sterkte en de mogelijkheid om er tal van beveiligingselementen tegen vervalsing op aan te brengen. De voorbije jaren werd het al de norm voor de datapagina in paspoorten.

Alle beveiligingselementen werden grondig herzien, van het drukwerk tot de fysieke elementen, naar het momenteel hoogst haalbare beschermingsniveau. De variabele gegevens bevatten een zogeheten ImagePerf/Rev-beveiligingselement, dat ontwikkeld werd door Zetes en IAI Industrial Systems. Dat is de leverancier van de personalisatiemachines. Met deze technologie kan de foto van de houder van het document worden gereproduceerd met een combinatie van een perforatietechniek en laserprinting. Op dit moment werd deze techniek uitsluitend gebruikt voor de Belgische eID. 'Het Belgische paspoort is het uithangbord van onze documenten, een waar toonbeeld van onze nationale expertise in het buitenland, en een van de veiligste en meest algemeen aanvaarde paspoorten ter wereld', klinkt het bij Alain Wirtz, CEO van Zetes.

Zetes investeerde overigens ook in twee nieuwe personalisatiemachines van IAI: één voor de primaire productiesite en één voor de uitwijksite in noodgevallen. Dat is ook nodig, want het Belgische paspoort moet uitgereikt worden binnen vijf dagen na indiening van de aanvraag bij de gemeente. Bij (hoog)dringende aanvragen gaat het over twee dagen tot zelfs vier uur voor afhaling in Brussel.

Het nieuwe Belgische paspoort dat vanaf 7 februari uitgereikt wordt, wordt opgefrist met stripfiguren: een leuk visueel en typisch Belgisch accent. Maar producent Zetes vernieuwde ook de beveiligingselementen, in samenwerking met Thales. Beide partijen haalden in 2019 de aanbesteding voor de nieuwe paspoorten binnen. Ook in 2014 tekende het Zetes-Thales consortium voor de productie, personalisatie en levering van de paspoorten. Zetes produceert trouwens ook de Belgische elektronische identiteitskaart (eID) en het rijbewijs.De grootste nieuwigheid in het nieuwe paspoort is dat de personaliseerbare elementen op een pagina van polycarbonaat worden verwerkt. Polycarbonaat wordt geprezen om zijn sterkte en de mogelijkheid om er tal van beveiligingselementen tegen vervalsing op aan te brengen. De voorbije jaren werd het al de norm voor de datapagina in paspoorten.Alle beveiligingselementen werden grondig herzien, van het drukwerk tot de fysieke elementen, naar het momenteel hoogst haalbare beschermingsniveau. De variabele gegevens bevatten een zogeheten ImagePerf/Rev-beveiligingselement, dat ontwikkeld werd door Zetes en IAI Industrial Systems. Dat is de leverancier van de personalisatiemachines. Met deze technologie kan de foto van de houder van het document worden gereproduceerd met een combinatie van een perforatietechniek en laserprinting. Op dit moment werd deze techniek uitsluitend gebruikt voor de Belgische eID. 'Het Belgische paspoort is het uithangbord van onze documenten, een waar toonbeeld van onze nationale expertise in het buitenland, en een van de veiligste en meest algemeen aanvaarde paspoorten ter wereld', klinkt het bij Alain Wirtz, CEO van Zetes.Zetes investeerde overigens ook in twee nieuwe personalisatiemachines van IAI: één voor de primaire productiesite en één voor de uitwijksite in noodgevallen. Dat is ook nodig, want het Belgische paspoort moet uitgereikt worden binnen vijf dagen na indiening van de aanvraag bij de gemeente. Bij (hoog)dringende aanvragen gaat het over twee dagen tot zelfs vier uur voor afhaling in Brussel.