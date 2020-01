Technologiebedrijf Zetes is van start gegaan met de productie van de nieuwe Belgische elektronische identiteitskaart. De kaart wordt de komende tijd geleidelijk aan geïntroduceerd in 25 pilootgemeenten.

Zetes staat sinds de lancering van de eID in 2003 in voor de productie van de kaart. Het nieuwe document bevat een aantal nieuwe functionaliteiten en verbeteringen op het vlak van veiligheid.

Zo bevat de eID voortaan twee elektronische chips in plaats van een: een contactchip en een contactloze chip. Die laatste chip stelt de eID in staat om als reisdocument te functioneren met de mogelijkheid om aan de grens uitgelezen te worden. Als reisdocument is de eID volgens Zetes volledig in overeenstemming met de normen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

De contactchip wordt onder meer gebruikt voor de online interacties van de burger met de overheid. Ze biedt ook de mogelijkheid om een elektronische handtekening te plaatsen.

Het ontwerp van de identiteitskaart is volledig herzien en bevat nieuwe elementen om namaak nog beter te kunnen bestrijden. De weergave van de foto met perforatietechniek op de voorkant en met lasergravure op de rugzijde is volgens de fabrikant een wereldprimeur. Op de eID worden verder twee vingerafdrukken opgeslagen, een techniek die ook al in paspoorten geïntegreerd is.

