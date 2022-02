Het Brusselse technologiebedrijf Zetes, gespecialiseerd in de identificatie van goederen en personen, krijgt na 35 jaar een nieuwe topman. Huidig CEO Alain Wiertz verlaat het bedrijf eind februari, zo meldt Zetes woensdag in een persbericht.

Wiertz, 'die Zetes ruim 35 jaar heeft geleid en ontwikkeld', zal worden opgevolgd door huidig financieel directeur Pierre Lambert. Ook dat is een oudgediende van Zetes: hij is al meer dan 20 jaar de CFO van het bedrijf.

Zetes, onder meer bekend van elektronische identiteitskaarten, werd in 1984 opgericht. Het bedrijf heeft meer dan 1.300 werknemers in 22 landen en boekte in 2019 een omzet van ruim 270 miljoen euro. Het was een tijd genoteerd op de beurs van Brussel, maar verdween in 2017 van de tabellen nadat het volledig was overgenomen door de Japanse technologiegigant Panasonic.

