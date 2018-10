Zetes maakt ook de komende tien jaar uw eID

Zetes produceert en personaliseert de Belgische eID al sinds het project gestart is door de Belgische autoriteiten in 2003. Toen was het project nog een wereldprimeur. En ook de komende tien jaar zullen alle elektronische identiteitskaarten in ons land geproduceerd worden door de fabrikant nu de FOD Binnenlandse Zaken de opdracht gegund heeft aan Zetes. "De Belgische eID is een vlaggenschipproject voor Zetes. Wij zijn verheugd deze samenwerking te kunnen voortzetten voor nog meer toepassingen", zegt Alain Wirtz, CEO van Zetes.

Contactloze chip

Zo wordt de opdracht uitgebreid met de authenticatie- en handtekeningcertificaten die aan de kaart zijn gekoppeld en die het onderwerp waren van een tweede aanbesteding. Dat kadert ook in de eIDAS-verordening. eIDAS is een van de maatregelen die de Europese Unie ingevoerd heeft om een digitale eengemaakte markt te realiseren.

Naast de uitgifte van de certificaten - nodig voor de implementatie en het beheer van e-gov projecten zoals TaxOnWeb - wordt ook een PKI geleverd voor de bescherming van persoonsgegevens op de contactloze elektronische chip die voortaan in elke eID zal zitten. De chip zal de ICAO-standaarden volgen die ook in de internationale paspoorten gebruikt worden. Dat moet grenscontroles vereenvoudigen, en bijvoorbeeld ook toelaten dat we met onze Belgische eID gebruik kunnen maken van e-gates in andere landen.

Ook eHealth-certificaten

Tot slot is Zetes voortaan ook belast met de uitgifte van eHealth-certificaten. Deze certificaten worden gebruikt in de gezondheidszorg en stellen zorgverleners in staat te communiceren met het eHealth-platform. Als PKI kiest Zetes voor de EJBCA van PrimeKey, die eerder al gebruikt werd in het Turkse paspoort en de Filipijnse eID.