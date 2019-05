Het Gentse softwarebedrijf Zeticon heeft samen met Cronos Public Services het contract binnengehaald om de Vlaamse digitale overheidsinformatie te archiveren.

Vanaf begin volgend jaar zullen de Vlaamse overheid, gemeenten, OCMW's en provincies hun digitale archieven kunnen opladen in Digitaal Archief Vlaanderen. Dat platform moet ervoor zorgen dat alle informatie beschikbaar blijft, ongeacht het formaat of de softwareversie waarmee een document werd aangemaakt. De documenten in het archief blijven zo steeds snel en vlot consulteerbaar voor de administratie.

Zeticon mag de opslag en hosting van dit digitaal archief voor haar rekening nemen. Het bedrijf, dat sinds vorig jaar deel uitmaakt van de Cronos Groep, won daarvoor een aanbesteding van de Vlaamse overheid. "Wij slaan niet alleen de documenten op, maar ook een reeks aan metadata, die noodzakelijk is voor het snel opsporen van de documenten. Daarnaast zorgen wij ervoor dat die documenten in de toekomst nog steeds gelezen kunnen worden, ook als de software daarvoor niet meer beschikbaar is. De technologie daarachter is eigen ontwikkeling," licht CEO Chris Van der Schueren toe.

Zeticon werd in 2011 opgericht als spin-off aan de UGent. Het bedrijf ontwikkelt SaaS-platformen om grote volumes digitale archieven te beheren. Een van haar grootste klanten is het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). "Daaronder zitten een 150-tal organisaties, waarvoor wij in totaal 12 petabyte archiveren - materiaal dat vooral met erfgoed te maken heeft", zegt Van der Schueren. "Aanvankelijk was ons platform bedoeld voor het opslaan van beeld en video, maar we hebben dat ook opengesteld voor dossiers en archieven. Ons shared-data platform wordt intussen ook gebruikt door steden en gemeenten."

Nu Vlaanderen (via Het Facilitair Bedrijf) een gemeenschappelijk platform gaat opzetten, moeten de gemeentebesturen niet elk apart de nodige expertise en software in huis halen. Digitaal Archief Vlaanderen zal gekoppeld worden met het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid, om ervoor te zorgen dat de juiste mensen toegang krijgen tot de juiste informatie. Daarnaast komt er tegen 2021 een publieksportaal, waar bepaalde digitale overheidsinformatie ook voor het grote publieke beschikbaar wordt. Burgers zullen ook toegang krijgen tot de archiefstukken die over hen gaan.