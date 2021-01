ChWapi, het ziekenhuiscentrum van Picardisch Wallonië in Doornik, is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Alle niet-dringende operaties zijn vandaag geannuleerd. Er is geen losgeld gevraagd, zegt de communicatiedienst.

Ziekenhuiscentrum ChWapi is zondagavond, exact om 20.46 uur, het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Maar liefst 80 van de 300 servers zijn getroffen. Doordat de persoonsgegevens van de opnamedienst niet langer beschikbaar waren, moest het personeel de oude, papieren gegevens gebruiken. Er werden geen gegevens gestolen en er werd geen losgeld gevraagd.

Operaties geannuleerd

Vanwege de aanval werd maandag een honderdtal operaties geannuleerd. De meerderheid van de raadplegingen bij artsen kan wel doorgaan. Patiënten van wie de consultatie geannuleerd werd, werden op de hoogte gebracht met een telefoontje of een sms.

De IT-dienst was tot vanochtend 6 uur bezig om het systeem opnieuw aan de praat te krijgen. Een team van de Computer Crime Unit van de federale politie kwam ter plaatse om de informatici van het ziekenhuis te ondersteunen. Wie een afspraak wil maken, wordt gevraagd later terug te bellen omdat heel wat diensten hinder ondervinden van de aanval. De administratieve medewerkers kunnen voorlopig niet meer telewerken.

Medische sector is doelwit

ChWapi is lang niet het enige ziekenhuis dat de laatste maanden met cyberaanvallen te maken kreeg. De hele medische wereld lijkt momenteel een doelwit. Enkele weken geleden werden ook enkel medische labo's die Covid-testen uitvoeren getroffen, in Duitsland stierf in december nog een vrouw omdat de ambulance haar naar een ander ziekenhuis moest vervoeren. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis kon wegens een aanval geen patiënten aannemen.

Het is een trend, schrijft ook Check Point Research in een rapport. De security-onderzoekers melden een toename van 45% in het aantal wereldwijde cyberaanvallen op zorgorganisaties in de afgelopen twee maanden. Het idee daarachter is dat ziekenhuizen zich, zeker in deze tijden, niet kunnen permitteren om lange tijd plat te liggen, en dat ze dus sneller het gevraagde losgeld zullen betalen. Volgens Check Point Research is het aantal aanvallen op medische organisaties dubbel zo snel gestegen als in andere sectoren.

