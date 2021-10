De Antwerpse ziekenhuisgroep ZNA maakt gebruik van robotsoftware om administratieve processen te automatiseren. Dankzij Thibe wordt de werklast voor ondersteunend personeel met tientallen uren per week verlicht, zo meldt de groep.

ZNA ging op zoek naar een manier om de werklast rond administratie terug te brengen. Die is tijdens corona - vooral door het groot aantal teleconsultaties - sterk toegenomen. De ziekenhuisgroep deed beroep op Robonext uit Edegem, dat de robot Thibe inschakelde.

Robotic Process Automation

Thibe is geen fysieke robot maar een 'virtuele collega' op basis van Robotic Process Automation. 'RPA is een softwarematige technologie waarmee je digitale collega's of software robots kan implementeren die in staat zijn om heel uiteenlopende administratieve taken na te bootsen', zegt Joris Van Ostaeyen, mede-oprichter van Robonext. 'Het is een snelle en goedkope technologie om een proces te automatiseren, zonder dat je de bestaande infrastructuur moet wijzigen. Zo konden we Thibe op korte tijd leren werken met de specifieke applicaties van ZNA.'

Het pilootproject toonde al aan dat Thibe tientallen uren aan administratief werk per week overneemt, zegt ICT-verantwoordelijke Stig Dooms. 'Bovendien zien we enorm veel mogelijke toepassingen voor Thibe bij ZNA: momenteel stellen we samen met Robonext onze RPA-roadmap voor de volgende jaren samen.'

