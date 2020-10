Ziekenhuizen VS in coronadrukte aangevallen door hackers

Midden in de coronadrukte hebben ziekenhuizen in de Verenigde Staten nog een ander probleem. Ze worden bedreigd door hackers die met software computers gijzelen en losgeld vragen. De federale recherche FBI waarschuwt voor de digitale aanvallen waarvan al een onbekend aantal hospitalen slachtoffer is geworden.

© GETTY