Alle overheidswebsites moeten tegen 23 september 2020 toegankelijk zijn voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Dat stelt een maatregel uit 2018. Twee jaar later blijkt dat in praktijk nog niet overal het geval te zijn.

Ons land zette in 2018 een Europese maatregel van eind 2016 om die toegankelijkheid verplicht maakt. Het gaat onder meer om het voorzien van ondertitels bij video's, of er voor zorgen dat websites vlot kunnen worden gelezen door voorleessoftware en te bedienen zijn met enkel een toetsenbord. Dingen die voor doorsnee burgers niet meteen opvallen, maar cruciaal zijn voor wie slechthorend of slechtziend is.

Maar is de overheid twee jaar na de maatregel, vier jaar na de Europese wetgeving, in regel? "We houden er geen cijfers over bij, maar uiteraard is dat niet het geval," zegt Bart Simons, toegankelijkheidsexpert bij Anysurfer, een organisatie die adviseert bij het toegankelijk maken van websites en apps. "De overheid weet al sinds eind 2016 dat dit er aan komt, maar nu is de deadline voorbij en is niet elke overheidsdienst gevolgd."

Simons, zelf blind, merkt op dat het vaak in kleine dingen zit. "Je moet je aanmelden voor de naschoolse opvang van je kind. Daar moet je de geboortedatum opgeven en krijg je een date picker die een datum in DD/MM/JJJJ formaat geeft. Maar de slash intikken gaat niet. Dat is één veld dat niet werkt, maar het proces is onderbroken en je kan niet verder. Dan maakt het weinig uit dat de rest van de site wel toegankelijk is."

Hij merkt ook op dat sites die wel doordacht werk maken van toegankelijkheid daar meestal mee uitpakken in de vorm van een toegankelijkheidsverklaring. "Daar is het belangrijk dat je ook feedback kan geven die verder gaat dan naar het info@-adres te mailen. Die feedback moet terechtkomen bij de mensen die daar mee bezig zijn, of waarbij je kan aankloppen bij een ombudsman", zegt Simons. "HTML is trouwens perfect toegankelijk. Maar vaak loopt het mis als er bij het ontwikkelen bijvoorbeeld wordt gekozen voor een iets knapper uitziende radio button. Dan mag je niet vergeten om ook te controleren dat die even toegankelijk blijft."

Ondertussen bij de overheid

Data News nam contact op met de FOD BOSA, en verneemt daar dat België minstens 450 openbare overheidswebsites moet monitoren. De overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, waaronder ook Digitale Transformatie valt is voor alle duidelijkheid niet zelf verantwoordelijk voor alle overheidswebsites. Het is aan elke overheidsdienst zelf om hun website in regel te brengen.

En die worden verdeeld onder verschillende bevoegdheidsniveaus. Het federale niveau neemt 139 sites voor haar rekening. Van 125 sites zijn afgelopen zomer rapporten gemaakt, de rest volgt in de komende weken of maanden. "Het eerste rapport moet eind december 2021 verstuurd worden naar de EU: we zitten dus een jaar voor op schema", aldus BOSA.

De dienst zegt wel dat er sinds 2019 specifiek wordt gecommuniceerd naar communicatieverantwoordelijken binnen de verschillende FOD's. Tegelijk werkt BOSA samen met organisaties zoals Belgian Disability Forum over die toegankelijkheid.

Samengevat zijn dus nog niet alle overheidswebsites vlot toegankelijk, ook al is dat verplicht. De rapportering daarrond gebeurt pas eind 2021. Maar er komt op federaal niveau eerder al een rapport dat de toegankelijkheidstoestand van 139 websites zal bespreken.

Dit artikel is afkomstig uit de gedrukte versie van Data News op 27 oktober 2020.

Ons land zette in 2018 een Europese maatregel van eind 2016 om die toegankelijkheid verplicht maakt. Het gaat onder meer om het voorzien van ondertitels bij video's, of er voor zorgen dat websites vlot kunnen worden gelezen door voorleessoftware en te bedienen zijn met enkel een toetsenbord. Dingen die voor doorsnee burgers niet meteen opvallen, maar cruciaal zijn voor wie slechthorend of slechtziend is.Maar is de overheid twee jaar na de maatregel, vier jaar na de Europese wetgeving, in regel? "We houden er geen cijfers over bij, maar uiteraard is dat niet het geval," zegt Bart Simons, toegankelijkheidsexpert bij Anysurfer, een organisatie die adviseert bij het toegankelijk maken van websites en apps. "De overheid weet al sinds eind 2016 dat dit er aan komt, maar nu is de deadline voorbij en is niet elke overheidsdienst gevolgd." Simons, zelf blind, merkt op dat het vaak in kleine dingen zit. "Je moet je aanmelden voor de naschoolse opvang van je kind. Daar moet je de geboortedatum opgeven en krijg je een date picker die een datum in DD/MM/JJJJ formaat geeft. Maar de slash intikken gaat niet. Dat is één veld dat niet werkt, maar het proces is onderbroken en je kan niet verder. Dan maakt het weinig uit dat de rest van de site wel toegankelijk is." Hij merkt ook op dat sites die wel doordacht werk maken van toegankelijkheid daar meestal mee uitpakken in de vorm van een toegankelijkheidsverklaring. "Daar is het belangrijk dat je ook feedback kan geven die verder gaat dan naar het info@-adres te mailen. Die feedback moet terechtkomen bij de mensen die daar mee bezig zijn, of waarbij je kan aankloppen bij een ombudsman", zegt Simons. "HTML is trouwens perfect toegankelijk. Maar vaak loopt het mis als er bij het ontwikkelen bijvoorbeeld wordt gekozen voor een iets knapper uitziende radio button. Dan mag je niet vergeten om ook te controleren dat die even toegankelijk blijft." Data News nam contact op met de FOD BOSA, en verneemt daar dat België minstens 450 openbare overheidswebsites moet monitoren. De overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, waaronder ook Digitale Transformatie valt is voor alle duidelijkheid niet zelf verantwoordelijk voor alle overheidswebsites. Het is aan elke overheidsdienst zelf om hun website in regel te brengen. En die worden verdeeld onder verschillende bevoegdheidsniveaus. Het federale niveau neemt 139 sites voor haar rekening. Van 125 sites zijn afgelopen zomer rapporten gemaakt, de rest volgt in de komende weken of maanden. "Het eerste rapport moet eind december 2021 verstuurd worden naar de EU: we zitten dus een jaar voor op schema", aldus BOSA. De dienst zegt wel dat er sinds 2019 specifiek wordt gecommuniceerd naar communicatieverantwoordelijken binnen de verschillende FOD's. Tegelijk werkt BOSA samen met organisaties zoals Belgian Disability Forum over die toegankelijkheid. Samengevat zijn dus nog niet alle overheidswebsites vlot toegankelijk, ook al is dat verplicht. De rapportering daarrond gebeurt pas eind 2021. Maar er komt op federaal niveau eerder al een rapport dat de toegankelijkheidstoestand van 139 websites zal bespreken. Dit artikel is afkomstig uit de gedrukte versie van Data News op 27 oktober 2020.