Een jaar na de verkoop van Zionsecurity aan SecureLink starten oprichters Erwin Geirnaert en Jessica Nieuwdorp met een nieuw securitybedrijf: Shift Left Security.

Goed een jaar geleden raakte bekend dat securityspecialist Zionsecurity helemaal in handen kwam van SecureLink. Zionsecurity werd in 2005 opgericht door Erwin Geirnaert en Jessica Nieuwdorp die het bedrijf verlieten bij de overname door SecureLink. Ondertussen hebben ze samen een nieuw bedrijf rond security opgericht dat luistert naar de naam Shift Left Security. Geen willekeurige naam, "want we willen zo benadrukken dat security volgens ons meer naar links moet opschuiven in de development-cyclus, tot in de prille business case en het design", zegt Geirnaert.

Concreet zal het nieuwe bedrijf sterk inzetten op security training en awareness bij bedrijven en werknemers. Shift Left Security doet daarvoor beroep op KnowBe4. "Eigenlijk bouwen wij een menselijke firewall. We brengen software uit die bedrijven helpt om te gaan met social engineering", aldus Jelle Wieringa, PR Lead EMEA bij KnowBe4.

Aan het andere eind van het securityspectrum rekent het bedrijf op de technologie van Edgescan, Orca Security en Synack om voortdurend de kwetsbaarheden te detecteren en beheren in zowel web, mobile, IoT, API's als cloudomgevingen. Voor de eigenlijke beveiliging worden web application firewalls en API-beveiliging ingezet van onder meer Stackpath (geen hardware nodig), het Franse Sqreen, Imperva Incapsula, het eveneens Franse 42Crunch, Approov (authenticatie van mobile apps) en Signal Sciences.

Om cyberaanvallen of mogelijke incidenten te detecteren van zodra ze zich aandienen, doet Shift Left Security beroep op Sumologic. "Ik werk al 7 jaar met hun software. Het mooie is dat je alles samen met de andere tools die we gebruiken in feeds kan gieten en koppelen aan bijvoorbeeld Jira en Slack. Ja, Slack draait rond communicatie maar net daarom zie ik het ook als een goeie security tool . Problemen en incidenten worden via notificaties meteen automatisch gecommuniceerd zodat er razendsnel actie kan ondernomen worden in heel het bedrijf", besluit Erwin Geirnaert.

Erwin Geirnaert. © Shift Left Security

