Actief zijn in de evenementenbranche en in een jaar zonder evenementen toch met 12% groeien? Seaters deed het door een opportuniteit te herkennen en te grijpen.

Wanneer we dit tikken, draait de teller bij QVAX net door tot boven één miljoen ingeschreven burgers op de reservelijst voor een versnelde coronavaccinatie. Ondertussen is zo'n drie procent van alle eerste prikken in Vlaanderen en Wallonië gezet via een last minute uitnodiging die QVAX uitstuurde naar de gelukkigen. "73 procent van al wie een uitnodiging krijgt, bevestigt ook dat hij of zij die vrijgekomen prik maar al te graag in zijn of haar arm wil. Dat is echt een zeer mooi resultaat dat vergelijkbaar is met wat we zien in onze andere activiteiten", zegt Jean-Sébastien Gosuin, oprichter en CEO van Seaters. Seaters werd opgericht in 2013 met een duidelijke missie: lege zitjes opvullen. De VIP-plaatsen bij tenniswedstrijden op Roland Garros bijvoorbeeld. Of de felbegeerde logeplaatsen in voetbalstadia. "We hebben wel al een aantal pivots uitgevoerd, maar die technologie is voor ons altijd core gebleven. En het is die technologie die nu ook als basis dient voor QVAX." Het idee voor Seaters kreeg Jean-Sébastien Gosuin als de toenmalig verantwoordelijke voor de Belgische ticketing en de VIP van de Olympische Spelen van Londen in 2012. Vanop de eerste rij zag hij de vele lege zitjes: sponsortickets die niet tijdig uitgedeeld geraakten. "Of mensen die uiteindelijk gewoon hun kat sturen. Wat ze gratis krijgen, wordt dikwijls onvoldoende gewaardeerd", weet Gosuin. Het SaaS-platform van Seaters draait in de AWS-cloud en laat verkopers in een bedrijf toe om 'slimmer' om te springen met de VIP-kaartjes, logeplaatsen of concerttickets die ze kunnen uitdelen aan hun klanten of prospecten. "Met ons platform check je eerst of die personen wel geïnteresseerd zijn in zo'n gratis ticket. Zijn ze dat niet? Dan gaat ons algoritme de 'next best guest' bepalen, zodat de plaats opgevuld geraakt door iemand die er echt plezier aan beleeft, én dat verhoogt uiteraard de kans dat er achteraf - rechtstreeks of onrechtstreeks - een nieuwe zakelijke transactie uit voortvloeit", aldus Gosuin. "Voor QVAX gebruiken we dezelfde puzzelstukken van onze software. Alleen zoeken we nu naar een 'next best arm' om een prik in te zetten", lacht Gosuin. De taskforce maakt de vaccinatieregels; QVAX gebruikt ze als algoritme om een vrijgekomen prik opnieuw vast te leggen. "Volledig GDPR-veilig en zonder mogelijkheid tot vriendjespolitiek; wij 'zien' geen namen passeren, enkel ticketnummers", aldus Gosuin. Puzzelstukken: dat is waar de QVAX-oplossing om draait. Bouwstenen die Seaters al in huis had, en die ze relatief snel in elkaar konden klikken. De 'allocatie' is dus één van die puzzelstukken. "Maar zoals ik al zei hebben we al een paar keer gepivoteerd met onze start-up en dat heeft er voor gezorgd dat we uiteenlopende bouwstenen hebben. We zagen vrij snel in dat we hiermee QVAX konden bouwen in een recordtempo. Die snelheid was ook een duidelijke vereiste in de opdracht van Smals en is een van onze troeven geweest in de selectie", weet Gosuin. "Op zestien dagen hebben we uiteindelijk QVAX gebouwd: van het initiële design tot de oplevering in een werkende productieomgeving", klinkt het: "De 'heavy lifting' van de opbouw werd dus eigenlijk gedragen in de afgelopen jaren door onze investeerders." Net als met CoronAlert koos Smals dus voor een kleiner IT-bedrijf. "Je kan dat raar vinden, maar ik vind het net positief dat de overheid ook start-ups en scale-ups meeneemt in het verhaal van de verschillende coronatoepassingen", meent Gosuin. Rsvp, een veelgebruikte afkorting die origineel stond voor Répondez s'il vous plaît, is een essentieel onderdeel van het Seaters-platform, en dus ook in QAVX. "We peilen naar de interesse bij een kandidaat alvorens het ticket of de prik definitief toe te wijzen. De 'next best arm' op de reservelijst krijgt van ons een rsvp-verzoek via sms en e-mail. Heel simpel: wil je het vrijgekomen slot innemen? Daar heeft zij of hij dan welgeteld 30 minuten de tijd voor, anders krijgt de volgende op de lijst een rsvp-verzoek. Dat is snel, maar ook nodig, horen we. Voor QVAX was het voor sommige vaccinatiecentra soms een spelletje belleketrek, vooraleer ze eindelijk iemand vonden die de vrijgekomen spuit wou. Soms zelfs tot 15 telefoons voor één slot te kunnen vullen. Met QVAX werkt dat toch veel efficiënter", stelt Gosuin. Maar u herinnert zich misschien ook de opstartproblemen op de eerste dag dat QVAX 'live' ging? "Dat lag niet zozeer aan QVAX zelf, maar wel aan de massale toevloed van mensen", gaat Gosuin in het verweer. Maar daar bestaan toch speciale stukjes software voor, om virtuele wachtrijen netjes te beheren, gooien we hem meteen voor de voeten? "Klopt, en die hebben we ook gebruikt. Queue-IT heet dat systeem, zoals dat ook voor grote festivals of het boeken van zomerkampen al eens gebruikt wordt. Maar het grote verschil met het trachten te boeken van een ticketje voor een Tomorrowland, is dat de wachtrij bij zo'n festival na verloop van tijd verdwijnt. Het festival is uitverkocht, en de mensen geven het op. Hier werden we geconfronteerd met wachtrijen die alleen maar aandikten. De hele dag door bleef er volk bij komen", aldus Gosuin, die er op wijst dat die dag wel 171.000 burgers ingeschreven raakten. Ondertussen zijn er dat dus meer dan een miljoen en nog steeds komen er dagelijks tussen de 5.000 à 10.000 mensen bij. Zowat tien procent van de mensen op de reservelijst zijn ondertussen opgeroepen. Het QVAX-succes doet de oprichter van Seaters nadenken over misschien extra zakelijke opportuniteiten. Zo kan QVAX misschien ook in andere landen ingezet worden. "We komen niet om systemen te vervangen, maar wel om ze te interconnecteren. Zo zijn we momenteel in gesprek met Zwitserland en Latijns-Amerika en via Tata Consultancy Services ook met India." Als een gevolg van QVAX wordt er ook nagedacht om meer te gaan doen rond 'inbound permission based marketing' in de gezondheidszorg. Denk dan vooral aan gespecialiseerde testen met grote machines, zoals een IRM-scanner of cardiologische testen. "Elke dag zijn er last-minute afzeggingen. Misschien kunnen we daar met ons systeem een oplossing aanbieden." Ook in het beheren van zitjes in bedrijfsopleidingen ziet de CEO misschien wel een extra markt. In een coronajaar toch twaalf procent groeien en nauwelijks klanten kwijtspelen in een eventgerelateerde branche dan nog: het is weinigen gegeven. "We hebben kansen gezien en die gegrepen. Uiteraard willen we blijven groeien en liefst weer sneller. Ik denk dat ons core platform na COVID-19 alleen maar belangrijker gaat worden. Er gaat meer vraag dan aanbod zijn rond tickets. En via onze software kan je achteraf eventueel ook helpen om besmettingen te traceren. Het gaat ook al lang niet meer uitsluitend om die tickets op zich: dit draait om customer centricity, da's de echte sokkel bij ons", meent Gosuin. "Onze klanten zijn grote corporates, we werken met de grote merken van deze wereld. Sinds drie jaar met een focus op Europa, maar de hoofdzetel is in New York. We hebben ingezien dat het belangrijk is om nu eerst te gaan schalen in Europa. Dat is onze belangrijkste focus voor de komende tijd. We draaien nu op een recurring revenu van een miljoen euro. Dat moet naar 5 miljoen gaan", klinkt het vastberaden.