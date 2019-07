Zo controleert u of Google meeluistert met uw Android-smartphone

Google-medewerkers luisteren mee met bepaalde opnames van Google Assistant, ontdekte de VRT. Ook als u geen Google Home in huis hebt gehaald, kan Google mogelijk geluidsfragmenten van u in haar bezit hebben: via de Google Assistant op uw Android-smartphone.

11 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Op https://myaccount.google.com/activitycontrols/audio kunt u kiezen voor 'Activiteit beheren'. Daar kunt u zien welke audio-opnames Google momenteel in haar bezit heeft. Voor wie regelmatig bevelen geeft aan zijn smartphone en toch niet bewust is van het bestaan van deze pagina, kan dit een confronterende ervaring zijn. © . U kunt de audiofragmenten afzonderlijk wissen, of meteen allemaal tegelijk. Dat laatste doet u door rechtsboven op de drie bolletjes te klikken en "Activiteit verwijderen op basis van" te kiezen. Daarna kunt u de opnames in een bepaalde periode, of 'onbeperkt' verwijderen. U krijgt dan het bericht "Je activiteit wordt definitief uit je account verwijderd en is niet langer aan jou gekoppeld". Daarmee is nog niet duidelijk of de opname ook effectief van de Google-servers gehaald wordt. U kunt er wel voor zorgen dat er vanaf nu geen opnames meer bijgehouden worden door de 'Spraak- en audioactiviteit' uit te zetten. Daarvoor klikt u het blauwe schuivertje naar links.