Het Data News Awards gala event werd dit jaar vervangen door een dagelijkse digitale liveshow. Ondertussen bezorgde onze hoofdredacteur de 15 awards ook persoonlijk bij de verdiende winnaars. Volledig coronaproof uiteraard. Een impressie.

Eind vorige maand kon u een week lang elke middag afstemmen op www.datanews.be voor de live bekendmaking van de Data News Awards 2020. U deed dat ook massaal - waarvoor dank - en daar hoorde u hoofdredacteur Kristof Van der Stadt en Data News accountmanager Carole Santens enkele keren beloven dat ze de awards nog persoonlijk kwamen afgeven.

Belofte maakt schuld, en dus vertrokken beide vorige week voor een korte - en uiteraard volledig coronaproof - roadtrip. Hoe dat er uit zag, ontdekt u in deze impressie van twee minuten.

Het hele team van Data News dankt u voor het meestemmen, het volgen van onze liveshows en uw enthousiasme. Nog een laatste keer proficiat aan alle genomineerden en winnaars en wij maken graag een afspraak volgend jaar in september voor de Data News Awards for Excellence 2021. Hopelijk dan toch opnieuw in het gezelschap van meer dan 1.000 gasten!

