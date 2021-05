Het Amerikaanse comedyprogramma Saturday Night Live werd afgelopen weekend door niemand minder gepresenteerd dan Elon Musk, de topman van onder meer Tesla en SpaceX. Samen met zangeres Miley Cyrus tekende hij ook voor flink wat grappige sketches. De leukste fragmenten staan op YouTube, wie de uitzending integraal wil herbekijken kan dat bijvoorbeeld via de browser Opera.

Over het optreden van Musk in Saturday Night Live, de razend populaire show die in de VS al sinds 1975 op de buis is, was al dagenlang veel te doen. Sommige vaste medewerkers van het programma zouden niet blij geweest zijn met de komst van de Tesla-topman. Op Twitter liet hij al weten dat een prototype van de Cybertruck, de elektrische pick-uptruck van zijn bedrijf, tijdens het weekend in New York zou zijn. Daar wordt de tv-show telkens opgenomen.

Dogecoin

Musk liet zijn debuut als tv-show-host ook niet onbenut om in te gaan op de Dogecoin, een cryptocurrency die begon als een grap maar die nu een van de populairste munten is van dit moment. De ondernemer, die tijdens de show ook nog onthulde dat hij het syndroom van Asperger heeft, maakt er geen geheim van dat hij de cryptomunt wel ziet zitten.

Op YouTube vind je intussen heel wat losse fragmenten uit de SNL-aflevering met Elon Musk. Wie de uitzending in zijn geheel wil herbekijken, kan daarvoor terecht op deze website van de Amerikaanse tv-zender NBC. In principe kan het programma in onze contreien niet worden bekeken, maar met een browser als Opera pas je daar snel een mouw aan: klik in de adresbalk simpelweg op het VPN-knopje, haal in het volgende venster het schakelaartje om en kies bij 'Virtuele locatie' voor 'Noord- en Zuid-Amerika'. Nu zou je de aflevering gewoon moeten kunnen bekijken.

