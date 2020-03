Digitalisering is vandaag niet meer uit het bedrijfsleven weg te denken. Het creëert nieuwe kansen, maar brengt ook nieuwe onzekerheden met zich mee. Werknemers vrezen dat hun job zal geautomatiseerd worden, dat ze morgen niet meer relevant zullen zijn op de arbeidsmarkt.

Die vrees is niet geheel onterecht. Willen we morgen nog meespelen op het wereldtoneel, dan moeten we vandaag inzetten op het inburgeren van de 'continuous learning' mentaliteit. Levenslang leren moet de nieuwe standaard worden. Wie denkt dat hij na het behalen van zijn diploma niet meer zal moeten bijleren, is er aan voor de moeite.

De digitale transformatie zal ons uit onze comfortzone halen en ons verplichten een andere invulling te geven aan de dagtaak zoals we die vandaag kennen. Van werknemers zal niet langer verwacht worden dat ze foutloos repetitieve taken uitvoeren, ze zullen net waardevol zijn voor een bedrijf wanneer ze dit proces kunnen automatiseren.

Deze transformatie zal natuurlijk niet organisch gebeuren, we zullen onszelf moeten 'upskillen'. Naar schatting zullen 4,5 miljoen werknemers zichzelf andere vaardigheden moeten aanmeten als we in België de openstaande jobs willen blijven opvullen met de juiste profielen.

De digitale sector is zeer breed, maar veel aspecten ervan blijven onderbelicht

Upskillen en inzetten op digitale vaardigheden is echter niet hetzelfde als leren programmeren. De digitale sector is zeer breed, maar veel aspecten ervan blijven onderbelicht. Uiteraard zijn bedrijven massaal op zoek naar goede programmeurs, maar evengoed naar mensen die geen code schrijven en de businesskant begrijpen.

En net hier knelt het schoentje, veel van deze jobs zijn onbekend en dus onbemind.

Wanneer we denken aan een typische IT'er, denken we nog veel te weinig aan een analist, een user experience designer, een project manager, een people manager, een product owner en zo meer. Jammer, zeker wanneer je weet dat deze profielen veel gevraagd zijn en dat net deze jobs nieuwe opportuniteiten creëren voor niet-technische profielen om een nieuwe wending te geven aan hun (digitale) carrière.

Willen we als sector inzetten op digitale vaardigheden, dan zullen we ook moeten investeren in de soft skills en people skills, die even cruciaal zijn als coding skills om een project tot een goed einde te brengen. Bedrijven zijn daarom steeds meer op zoek naar T-shaped profielen, werknemers die naast hun specialisatie ook een brede waaier aan kennis en interesses hebben. Van deze werknemers zal worden verwacht dat ze niet enkel technisch begrijpen hoe een computer of applicatie werkt, maar vooral dat ze waarde creëren door de wensen van de klant te begrijpen en om te zetten in gebruiksvriendelijke, future-proof applicaties.

