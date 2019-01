Zoekmachine Bing niet meer toegankelijk in China

Pogingen om de webpagina cn.bing.com te openen, hebben sinds woensdag enkel foutmeldingen als resultaat in China, terwijl die in andere landen wel nog toegankelijk is. Een woordvoerder van Microsoft bevestigt dat de zoekrobot ontoegankelijk is in China. "We bepalen onze volgende stappen", klinkt het in een persbericht.

De regerende Chinese Communistische Partij blokkeert verschillende buitenlandse websites die elders in de wereld populair zijn, zoals Facebook, Twitter, Instagram of YouTube. De Chinese internetregulator reageerde donderdag niet op de vraag of Bing aan die lijst is toegevoegd, of technische problemen ondervindt.

Microsoft hield zich aan censuurregels

De meeste Chinezen gebruiken Baidu of Sogou, zoekmachines die door de overheid gecontroleerd worden. Bing was de meest gebruikte buitenlandse zoekrobot, aangezien Google en Yahoo al geblokkeerd waren.

Het is niet meteen duidelijk waarom de Chinese overheid Bing zou willen blokkeren. Microsoft schikte zich met haar zoekmachine immers braafjes naar de Chinese censuurregels. Kritische sites worden niet getoond en zoektermen als Tibet en mensenrechten leveren geen treffers op. Ook Microsoft-dochter LinkedIn houdt zich aan die Chinese regels.

Google heeft dat steeds geweigerd en verliet China in 2010. Vorig jaar raakte bekend dat een terugkeer met een gecensureerde versie, onder de codenaam Dragonfly , op tafel lag. Na protest bij de werknemers van Google werden die plannen in de ijskast gestopt.