De Zoom-app kwam de voorbije dagen in een storm terecht omdat de software helemaal lek bleek. De videosoftware is in tijden van thuiswerk en isolatie bijzonder populair. Het bedrijf bereikte 200 miljoen actieve gebruikers per dag in de voorbije maand, maar het bevat een reeks beveiligingsrisico's.

Officieel is Zoom gebouwd voor grote bedrijven, en het lijkt niet helemaal klaar voor het mainstream succes dat het nu geniet. In een blogpost schrijft CEO Eric S. Yuan nu dat zijn bedrijf de volgende negentig dagen een zogenaamde 'feature freeze' zal doorvoeren. Het komt erop neer dat het bedrijf drie maanden lang geen nieuwe functies gaat uitrollen, maar zich in plaats daarvan zal concentreren op het verfijnen van de huidige functies, en de beveiliging. Het gaat ook samenwerken met derde partijen om een transparantierapport uit te brengen.

Door de extra aandacht voor de app en dienst fouten, zijn een aantal bedrijven ondertussen aan het afhaken. Ondernemer Elon Musk heeft zijn werknemers van SpaceX bijvoorbeeld al verboden om de software nog te gebruiken.

De voorbije weken heeft Zoom al enkele gaten dichtgetimmerd en zijn privacy policy aangepast. Het bedrijf heeft echter heel wat werk voor de boeg. Hij het grote publiek lijkt de populariteit van Zoom nog niet te tanen, maar dat publiek gebruikt de app vooral om zijn gebruiksvriendelijkheid, en omdat ie gratis is. Zoom moet vooral zijn betalende enterprise klanten aan boord houden, als het wil overleven.

