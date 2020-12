Videobelsoftware Zoom geeft mensen tijdens de feestdagen meer kansen om online samen te komen met familie en vrienden buiten dat ene knuffelcontact.

Het goede nieuws voor mensen die besluiten de familiefeesten dit jaar online te doen, is dat de gratis versie van Zooms videovergaderingssoftware zijn typische limiet van 40 minuten even laat varen. Het minder goede nieuws is dat het dat op wel erg specifieke tijdstippen doet, gelinkt aan specifieke feestdagen.

Voor Chanoeka valt de limiet weg van 16u op donderdag 17 december, tot 12u op zaterdag 19 december. Wie de bomma voor kerst wil videobellen kan dat ongelimiteerd doen van 16u op woensdag 23 december tot 12u op zaterdag 26 december. Voor nieuwjaar vallen de limieten weg van 16u op woensdag 30 december tot 12u op zaterdag 2 januari.

Videosoftware als die van Zoom of Google Meet moest dit jaar voor veel mensen enkele fysieke contacten vervangen, maar legt wel limieten op zijn gratis versies. Als geste worden die rond de feestdagen even opgeschort. Zoom deed eerder al iets gelijkaardigs rond de Amerikaanse feestdag Thanksgiving.

