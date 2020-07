Zoom, het bedrijf achter de gelijknamige videobeldienst, heeft een nieuw communicatietoestel voor het thuiskantoor voorgesteld. Het gaat om een all-in-one apparaat met 27-inch aanraakscherm om vanaf thuis makkelijker virtueel te vergaderen.

De Zoom for Home - DTEN ME, zoals het toestel heet, komt in augustus op de Amerikaanse markt, en een maand later waarschijnlijk al naar de Benelux. De richtprijs is 599 dollar of omgerekend zo'n 525 euro, btw niet inbegrepen.

Plug & play

Volgens fabrikant DTEN gaat het om een plug & play-oplossing waarmee in een handomdraai videogesprekken kunnen worden gevoerd. Om de beeld- en geluidskwaliteit in goede banen te leiden bevat het toestel drie groothoekcamera's van 160° en niet minder dan acht microfoons. Geïntegreerde luidsprekers ontbreken evenmin.

Daarnaast kreeg het apparaat een 16:9 Full HD-aanraakscherm dat tijdens vergaderingen tevens dienst kan doen als whiteboard: onderin beeld bevinden zich verschillende annotatiegereedschappen om bijvoorbeeld een grafiek te verduidelijken. Er is ook een agenda die in een oogopslag alle volgende vergaderingen weergeeft. Voor de internetverbinding heeft de gebruiker keuze uit wifi en een Ethernetaansluiting.

Het toestel heeft ook een whiteboard-functie. © Zoom

