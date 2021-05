Videobel-app Zoom, die tijdens de voorbije lockdowns stevig aan populariteit heeft gewonnen, wil deze zomer uitbreiden richting evenementen voor grote bedrijven.

Het bedrijf heeft aangekondigd dat het deze zomer een Zoom Events tak gaat uitrollen. Het gaat om een meer uitgebreide versie van zijn huidige OnZoom evenementendienst, die beter geschikt wordt gemaakt voor grote bedrijven.

OnZoom is een evenementenplatform dat nu vooral werkt voor familiefeestjes en kmo's. Je kan er een online evenement mee hosten, verschillende van die evenementen in een hub beheren, tickets verkopen en statistiekjes bekijken. Met Zoom Events moet dat allemaal wat breder en groter, zodat de grote bedrijven die nu allemaal hun conferenties hebben afgeschaft, ze alsnog via Zoom zouden kunnen organiseren. Er komt onder meer ondersteuning voor conferenties die meerdere dagen duren, met bijvoorbeeld een hoofdpagina voor de agenda en links naar verschillende 'zalen'. Daarnaast moet een traditionele chatroom, met tekst, zo'n beetje het netwerken opvangen voordat de eigenlijke videostream begint.

Momentum

Het klinkt al bij al niet alsof Zoom hiermee het water opnieuw uitvindt. Online events zijn het voorbije jaar als paddenstoelen uit de grond geschoten, en een reeks bedrijfjes konden daar met hun platformen van profiteren, de ene al technologisch vooruitstrevender dan de andere. Zoom heeft dan weer wel een zeker momentum, gezien het ondertussen in een pak bedrijven voet aan grond kreeg met zijn vergadersoftware.

Het bedrijf heeft aangekondigd dat het deze zomer een Zoom Events tak gaat uitrollen. Het gaat om een meer uitgebreide versie van zijn huidige OnZoom evenementendienst, die beter geschikt wordt gemaakt voor grote bedrijven. OnZoom is een evenementenplatform dat nu vooral werkt voor familiefeestjes en kmo's. Je kan er een online evenement mee hosten, verschillende van die evenementen in een hub beheren, tickets verkopen en statistiekjes bekijken. Met Zoom Events moet dat allemaal wat breder en groter, zodat de grote bedrijven die nu allemaal hun conferenties hebben afgeschaft, ze alsnog via Zoom zouden kunnen organiseren. Er komt onder meer ondersteuning voor conferenties die meerdere dagen duren, met bijvoorbeeld een hoofdpagina voor de agenda en links naar verschillende 'zalen'. Daarnaast moet een traditionele chatroom, met tekst, zo'n beetje het netwerken opvangen voordat de eigenlijke videostream begint.Het klinkt al bij al niet alsof Zoom hiermee het water opnieuw uitvindt. Online events zijn het voorbije jaar als paddenstoelen uit de grond geschoten, en een reeks bedrijfjes konden daar met hun platformen van profiteren, de ene al technologisch vooruitstrevender dan de andere. Zoom heeft dan weer wel een zeker momentum, gezien het ondertussen in een pak bedrijven voet aan grond kreeg met zijn vergadersoftware.