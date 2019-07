Els Bellens is redactrice bij Data News.

Nadat bekend raakte dat Zoom's online vergadersoftware Mac computers kwetsbaar maakt voor hackers, verwijdert het bedrijf de lokale webserver van de toestellen.

Vergadersoftware Zoom komt met een patch die hopelijk een einde maakt aan een beveiligingslek. Via de kwetsbaarheid zou het mogelijk zijn voor websites of hackers om de camera van een gebruiker aan te zetten zonder diens toestemming. Als deel van zijn vergadersoftware maakt Zoom een lokale webserver aan op de computer van de gebruiker, in het geval van Mac op een slecht beveiligde manier.

De kwetsbaarheid kwam eerder deze week aan het licht, toen onderzoeker Jonathan Leitschuh er over berichtte. Volgens de man had hij Zoom verwittigd, maar wilden of konden ze niet genoeg doen om het lek te dichten.

Ondertussen lijkt er dus wel een oplossing gevonden. Als onderdeel van de patch wordt de lokale webserver van een Mac helemaal verwijderd, en gebruikers krijgen ook een optie om de Zoom client manueel te verwijderen, inclusief de lokale webserver die tot nu toe standaard op de computer bleef staan.