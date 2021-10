Videovergaderplatform Zoom heeft zijn Events-functie uitgebreid met conferenties. Dat stelt gebruikers met een Zoom Events-licentie in staat om conferenties met meerdere sessies te organiseren. Eind september werd de oplossing al gedemonstreerd tijdens Zoomtopia 2021, een event dat virtueel werd bijgewoond door 33.000 deelnemers.

Zoom Events Conference biedt hosts onder andere ondersteuning voor meerdaagse evenementen en evenementen met meerdere (tot dertien) gelijktijdige sessies. Het is ook mogelijk om sessies in de conferentielobby te streamen, grote hoeveelheden aan sprekersinformatie te uploaden (zogeheten agenda bulk-uploads) en om sessievideo's toe te voegen, bijvoorbeeld om vooraf sprekers te introduceren.

Eenvoudiger zoeken

Deelnemers kunnen dan weer op één plek bijhouden welke sessies interessant zijn en zo hun eigen planning voor een evenement opbouwen. Om het zoeken naar sessies te vereenvoudigen, kan er worden gefilterd op basis van thema's, het beoogde publiek, producten of niveaus. Verbeterde analysetools en ingebouwde functies voor sponsoren maken het plaatje compleet.

'Waar het gebruik van meerdere platforms voor evenementenorganisaties een uitdaging kan zijn, beschikken organisatoren nu over krachtige features om virtuele ervaringen neer te zetten, grote evenementen te beheren en deelnemers beter dan ooit te betrekken', aldus Zoom in een persbericht.

