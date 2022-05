Videoconferencingbedrijf Zoom heeft een nieuwe acquisitie achter de rug. Met Solvvy voegt het AI voor klantenondersteuning aan zijn portfolio toe.

De stap lijkt deel uit te maken van een breder plan om Zoom uit te breiden van de gekende voice en video chats naar een platform voor grote bedrijven. Nu de lockdowns die Zoom zo populair maakten in grote delen van de wereld van de baan zijn, is het bedrijf al een tijdje zijn portfolio aan het uitbreiden.

Met Solvvy haalt het een automatiseringsplatform in huis voor contact centers, met daarin de nodige AI. Zoom kwam vorig jaar al met Zoom Contact Center, waarin het bedrijven toelaat hun klantendient te voorzien van de gekende video chat, maar van voice, SMS en live chat. De software van Solvvy past daar dus netjes in. Bedoeling is de AI-software in het Zoom Contact Center Platform in te bouwen. De overname moet ergens halverwege 2023 klaar zijn.

De stap lijkt deel uit te maken van een breder plan om Zoom uit te breiden van de gekende voice en video chats naar een platform voor grote bedrijven. Nu de lockdowns die Zoom zo populair maakten in grote delen van de wereld van de baan zijn, is het bedrijf al een tijdje zijn portfolio aan het uitbreiden.Met Solvvy haalt het een automatiseringsplatform in huis voor contact centers, met daarin de nodige AI. Zoom kwam vorig jaar al met Zoom Contact Center, waarin het bedrijven toelaat hun klantendient te voorzien van de gekende video chat, maar van voice, SMS en live chat. De software van Solvvy past daar dus netjes in. Bedoeling is de AI-software in het Zoom Contact Center Platform in te bouwen. De overname moet ergens halverwege 2023 klaar zijn.