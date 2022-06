Zoom Video Communications heeft Zoom One voorgesteld, een nieuw aanbod voor het communicatieplatform dat chat, videovergaderingen, whiteboard, telefoon en meer samenbrengt in schaalbare pakketten. Daarnaast lanceert Zoom nieuwe vertaalfuncties, waaronder ondertiteling in het Nederlands.

Zoom One omvat zes pakketten die ingericht zijn op verschillende zakelijke behoeften. Het aanbod start bij Zoom One Basic: gratis meetings van veertig minuten voor maximaal honderd deelnemers, Zoom Chat voor interne en externe berichten, een gelimiteerde versie van Zoom Whiteboard voor gelijktijdig en niet-gelijktijdig werken, en real-time transcriptie.

Bij Zoom One Pro vallen de tijdslimieten weg en kunnen er cloudopnames worden gemaakt. One Business voegt daar meetings voor maximaal driehonderd deelnemers en Zoom Whiteboards zonder beperkingen aan toe. Wil je daarnaast onbeperkt regionaal bellen, dan is het Zoom Phone Pro-pakket een geschikte keuze. De meest uitgebreide bundels (One Enterprise en One Enterprise Plus) tot slot bieden een grotere vergadercapaciteit en extra functies zoals Zoom Webinars.

Vertaalde ondertiteling

De vertaalde ondertiteling van Zoom wordt eerst geïntroduceerd in de One Business Plus- en One Enterprise Plus-pakketten. Hiermee kunnen gebruikers ondertiteling raadplegen in de taal van hun keuze. Bij de start zijn vertalingen beschikbaar van het Engels naar tien andere talen, waaronder ook Nederlands en Frans, en vice versa. De vertaalde ondertitelingen worden onderaan het scherm weergegeven tijdens een Zoom-meeting.

Zoom voorzag voorheen ook al in real-time ondertiteling van de spreker, maar dat werkte tot nu toe uitsluitend in het Engels.

