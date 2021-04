Videoconferencingbedrijf Zoom heeft zijn populaire toepassing uitgebreid met Immersive View. De nieuwe functie stelt de host in staat om deelnemers en webinar-panelleden naast elkaar voor een virtuele achtergrond te plaatsen.

'Met Immersive View kan je het gevoel creëren dat deelnemers zich in een klaslokaal, een directiekamer, een conferentiezaal of op hun favoriete plek bevinden', klinkt het bij Zoom. De nieuwe functie brengt maximaal 25 deelnemers samen in één consistente vergaderomgeving.

Virtuele scène naar keuze

Hosts van vergaderingen en webinars kunnen Immersieve View op dezelfde manier starten als de spreker- of galerijweergave. Wanneer Immersive View wordt ingeschakeld, hebben hosts de optie om deelnemers automatisch of handmatig in een virtuele scène naar keuze te plaatsen.

Hosts kunnen de deelnemers ook gemakkelijk verplaatsen in de scène en indien nodig ook de grootte van het beeld van een deelnemer aanpassen voor een meer natuurlijke ervaring. Zoom stelt zelf een aantal virtuele omgevingen beschikbaar, maar gebruikers kunnen ook hun eigen scènes uploaden.

