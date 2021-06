Zoom Video Communications neemt Karlsruhe Information Technology Solutions (KITES) over. De Duitse start-up ontwikkelt real-time oplossingen voor machinevertalingen.

Kites werd opgericht in 2015 en heeft zijn wortels in het Karlsruhe Institute of Technology, waar mede-oprichters Dr. Alex Waibel en Dr. Sebastian Stüker faculteitsleden zijn. Bedoeling is dat het Kites team, dat bestaat uit twaalf onderzoekswetenschappers, de ingenieurs van Zoom gaat ondersteunen bji het uitbouwen van automatische vertaling voor Zooms producten.

'We zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om onze gebruikers gelukkiger te maken en de productiviteit van vergaderingen te verbeteren. MT-oplossingen spelen een grote rol in het verbeteren van ons platform voor Zoom-klanten over de hele wereld', zegt Velchamy Sankarlingam, president of Product and Engineering bij Zoom daarover in een persmededeling.

Duitse afdeling

Hoeveel Zoom voor het bedrijfje heeft betaald, is niet gekend. Dr. Stüker en de rest van het Kites-team blijven gevestigd in het Duitse Karlsruhe. Zoom is van plan hun team verder uit te bouwen. Zoom onderzoekt daarnaast de mogelijkheid om in de toekomst een R&D-centrum in Duitsland te openen. Dr. Waibel wordt een Zoom Research Fellow, in deze rol adviseert hij Zoom over MT-onderzoek en de ontwikkeling van verdere oplossingen.

In samenwerking met Dutch IT Channel.

