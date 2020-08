De populaire videoconferencingtool Zoom heeft gisteren urenlang problemen gehad. Dat was vooral in Amerikaanse scholen een probleem.

De panne begon maandagnamiddag rond 14 uur Belgische tijd. Tegen 19 uur waren de problemen voor de meeste gebruikers opgelost. Volgens Downdetector hadden vooral gebruikers in de VS, Canada en delen van Europa.

Gebruikers stelden vast dat ze geen Zoom Meetings of Webinars konden starten, of inloggen. Zoom zelf bevestigt het probleem, al geeft het weinig extra uitleg over de oorzaak van de panne.

Zoom werd door de coronacrisis een populaire online vergadertool. Al had de panne vooral een impact op het onderwijs in de VS, waar de lessen intussen zijn begonnen, maar leerlingen van op afstand niet konden inloggen op maandagochtend.

