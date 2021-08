Zoom gaat verschillende betalende en gratis gebruikers vergoeden voor de privacyproblemen die het had waarbij onder meer vergaderingen werden verstoord.

Het gaat om een groepsrechtszaak in Californië die Zoom nu schikt voor 85 miljoen dollar en de belofte om een aantal delen van de videotool aan te passen. Het bedrijf blijft wel ontkennen dat het dingen verkeerd deed.

'De privacy en security van onze gebruikers zijn topprioriteiten voor Zoom en we gaan ernstig om met het vertrouwen dat gebruikers in ons hebben,' klinkt het in een verklaring. Een citaat dat wel vaker wordt gegeven door Amerikaanse techbedrijven, ironisch genoeg meestal na een security- of privacy incident.

De aanklagers trokken naar de rechtbank omdat Zoom persoonlijke data zou delen met onder meer Facebook, Google en LinkedIn, en omdat zaken als zoombombing mogelijk waren. Daarbij konden onbevoegden zichzelf uitnodigen, wat leidde tot situaties waarbij vergaderingen of online lessen werden verstoord met racistische praat, scheldtirades, porno of exhibitionisme.

Ook gratis gebruikers krijgen vergoeding

Wie deelnam aan de groepsrechtszaak krijgt vijftien procent van hun abonnement terugbetaald, of 25 dollar, afhankelijk van welk bedrag het hoogst is. Ook gratis gebruikers krijgen een vergoeding tot 15 dollar. Zoom zal voortaan ook waarschuwingen geven als hosts of deelnemers externe apps gebruiken in meetings en het bedrijf gaat haar eigen werknemers trainen rond privacy en het omgaan met data.

