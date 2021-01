Het videoconferentiebedrijf Zoom wil extra geld binnenhalen, en geeft daarvoor nieuwe aandelen uit. Daarmee wil het minstens 1,5 miljard dollar ophalen, zegt het bedrijf.

De vraag naar videoconferenties is sterk gestegen sinds de coronapandemie. Dat legde ook Zoom geen windeieren: de waarde van het aandeel verviervoudigde bijna het afgelopen jaar.

De prijs die voor de nieuwe aandelen betaald moet worden, is niet bekend. Zakenbank JPMorgan begeleidt de uitgifte. De nieuwe aandelen zouden vanaf 13 januari verhandeld worden op de beurs, aldus bronnen vertrouwd met het dossier. Het gaat om de grootste kapitaaloperatie voor het bedrijf sinds zijn beursgang in 2019, aldus de Wall Street Journal.

