Julian Lennon, de oudste zoon van John Lennon, gaat een reeks spullen van zijn vader uit zijn persoonlijke verzameling digitaliseren en verkopen als non-fungible tokens (NFT's). Ook memorabilia van The Beatles komen op die manier onder de hamer. De onlineveiling vindt plaats op 7 februari.

Een NFT is een niet-inwisselbaar digitaal bestand, dat als uniek bewijs geldt voor de eigendom ervan. Hiermee biedt Julian Lennon fans van The Beatles naar eigen zeggen de kans om 'een stuk muziekgeschiedenis' te bezitten.

Audiovisueel verzamelobject

Zo kunnen fans gedigitaliseerde notities van Paul McCartney voor het nummer Hey Jude kopen. Het startbedrag voor deze NFT staat op 30.000 dollar (26.500 euro). Andere items die worden geveild, zijn een jas die John Lennon droeg in de film Magical Mystery Tour, een Gibson Les Paul-gitaar die Julian van zijn vader kreeg en een zwarte cape die de in 1980 doodgeschoten muzikant droeg in de film Help!. Al deze items zijn te koop als 'audiovisueel verzamelobject'.

Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel dat Julian heeft opgericht, de White Feather Foundation.

Een NFT is een niet-inwisselbaar digitaal bestand, dat als uniek bewijs geldt voor de eigendom ervan. Hiermee biedt Julian Lennon fans van The Beatles naar eigen zeggen de kans om 'een stuk muziekgeschiedenis' te bezitten.Zo kunnen fans gedigitaliseerde notities van Paul McCartney voor het nummer Hey Jude kopen. Het startbedrag voor deze NFT staat op 30.000 dollar (26.500 euro). Andere items die worden geveild, zijn een jas die John Lennon droeg in de film Magical Mystery Tour, een Gibson Les Paul-gitaar die Julian van zijn vader kreeg en een zwarte cape die de in 1980 doodgeschoten muzikant droeg in de film Help!. Al deze items zijn te koop als 'audiovisueel verzamelobject'.Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel dat Julian heeft opgericht, de White Feather Foundation.