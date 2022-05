De openbaar aanklager van Washington DC klaagt Mark Zuckerberg aan. De procureur zegt dat hij bewijs heeft dat Zuckerberg als CEO van Facebook (nu Meta) deelnam in het beslissingsproces dat het dataschandaal mogelijk maakte.

'Het bewijs toont dat de heer Zuckerberg persoonlijk betrokken was in Facebooks' onvermogen om de privacy en data van gebruikers te beschermen, wat rechtstreeks leidde tot het Cambridge Analytica incident,' zegt openbaar aanklager Karl Racine in een verklaring aan de Wall Street Journal. Hij stelt daarbij dat ook bedrijfsleiders verantwoordelijk zijn voor hun daden.

De zaak komt er nadat Racine vorig jaar al probeerde om Zuckerberg te betrekken bij een rechtszaak rond Cambridge Analytica. De rechtbank ging daar niet mee akkoord omdat het vond dat er te lang werd gewacht om de topman van Meta aan de klagen. Racine zegt daarop dat het veel tijd nodig had om bewijzen te verzamelen.

Een van de leveranciers van die bewijzen is klokkenluidster Frances Haugen die vorig jaar naar buiten trad met tal van bedrijfsgeheimen die er op wezen dat Facebook vaak wel op de hoogte is van problemen op haar platformen, maar er te weinig aan kan of wil doen.

In 2018 publiek, drie jaar eerder intern bekend

Waarover ging Cambridge Analytica alweer? In 2018 onthulden enkele media dat het Britse marketingbureau Cambridge Analytica enkele jaren eerder via een quiz op Facebook data van gebruikers verzamelde om hen te profileren. Hoewel de quiz een paar honderdduizend gebruikers had, liet Facebook het toe om via bepaalde methodes data van 87 miljoen gebruikers zonder hun toestemming te verzamelen.

Die data werd nadien gebruikt voor zeer gerichte advertenties, onder meer voor de verkiezing van Donald Trump in de VS.

Facebook reageerde aanvankelijk kordaat en zei dat dit niet was toegelaten en dat er fouten werden gemaakt. Maar gaandeweg ontdekte de wereld dat Facebook al drie jaar eerder op de hoogte was van het probleem.

De feiten van de dataverzameling zelf dateren van 2014. Cambridge Analytica handelde weliswaar tegen de voorwaarden van Facebook, maar Facebook zelf maakte het op haar platform tegelijk wel mogelijk om die data te verzamelen.

Eerdere vervolging afgekocht

Of Zuckerberg deze keer wel wordt veroordeeld zal nog moeten blijken. In het verleden kocht Facebook al eens persoonlijke vervolging van Zuckerberg af door bovenop een miljardenboete aan de Amerikaanse regulator FTC nog eens 2016 miljoen dollar extra te betalen om haar topman buiten schot te houden, tot ongenoegen van sommige aandeelhouders. Nadien beloofde Facebook dat het haar werking en producten zou verbeteren.

Maar we moeten daarbij opmerken dat we dat riedeltje al meer dan tien jaar horen. Facebook slaagt er keer op keer niet in om haar platform voldoende te beschermen tegen oplichters, illegale dataverzameling of malafide adverteerders. Elke keer zo'n schandaal naar buiten komt zegt Facebook dat het maatregelen neemt, maar voor een bedrijf met miljarden dollars winst lijkt er geen geld genoeg te zijn om die problemen grondig aan te pakken.

