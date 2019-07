De topman van Facebook, Mark Zuckerberg, heeft woensdag beloofd dat de Libra - de cryptomunt die het sociaal netwerk volgend jaar wil lanceren - 'veilig, stabiel en goed gereguleerd' zal zijn. Zo probeert hij de regulatoren wereldwijd gerust te stellen.

Vanuit de hele wereld werden bezorgdheden geuit over de cryptomunt van Facebook. Zuckerberg benadrukt dat het bedrijf in zijn nieuwe aanpak transparant wil zijn. De CEO zegt een 'open dialoog' te willen houden over de Libra en belangrijke sociale kwesties zoals gegevensbescherming en regulering.

Dat verklaarde hij tijdens een telefonische vergadering met financiële analisten. 'De Facebook van enkele jaren geleden zou het product gewoon gelanceerd hebben. Nu bestaat onze aanpak op alle fronten erin om onze ideeën en waarden naar buiten te brengen die een potentiële dienst moeten hebben en ons de tijd moeten geven om antwoorden te bieden op vragen van regulatoren, experten en gebruikers om zo te bepalen wat de beste manier is om verder te gaan', klinkt het nog. 'Dat is wat we willen doen met de Libra.'

Vorige week bespraken de ministers van Financiën van de G7-landen de Libra op een bijeenkomst in het Franse Chantilly. Daar vonden ze een consensus over 'de nood om snel op te treden' tegen Facebooks cryptomunt. Volgens de ministers waren de voorwaarden voor de start van Libra niet vervuld. De Libra moet toelaten om goederen te kopen of geld door te sturen met hetzelfde gemak als het versturen van een berichtje, stelde Facebook bij de voorstelling van de munt in juni.