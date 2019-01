Zuckerberg bevestigt plannen om Instagram, Messenger en WhatsApp te integreren

Vorige week maakte The New York Times Facebook's prille plannen bekend om Instagram, Messenger en WhatsApp aan elkaar te koppelen. Zuckerberg zegt nu "enthousiast te zijn" over het idee, maar benadrukt dat het om een langetermijnproject gaat. "Er is nog heel wat dat we moeten uitzoeken, vooraleer we deze plannen kunnen finaliseren", aldus de CEO, tijdens een toelichting bij de kwartaalcijfers van zijn bedrijf.

Koerswijziging

Hoe de integratie er precies zal uitzien is nog onduidelijk. Een mogelijk gevolg is dat via Messenger berichten verstuurd kunnen worden naar WhatsApp- of Instagram-gebruikers en vice versa. Volgens Zuckerberg is dat iets waar mensen vaak naar vragen.

De plannen betekenen in ieder geval een koerswijziging voor Facebook, die bij de overname beloofde dat beide apps autonoom zouden blijven. Intussen zijn de oprichters van WhatsApp en Instagram opgestapt bij het bedrijf en ligt de weg vrij voor Facebook om veranderingen door te voeren.

Encryptie

Tegelijk benadrukt Zuckerberg dat hij de komende jaren meer van zijn diensten standaard wil voorzien van end-to-end-encryptie. Dat betekent dat alle berichten versleuteld zijn vanaf het moment dat je ze verzendt tot het moment dat ze op een andere telefoon gelezen worden. WhatsApp doet dat al sinds april 2016 standaard voor zowel tekst- als spraakberichten. "Mensen vinden dat fijn", aldus Zuckerberg.

Hij verwijst ook naar de tientallen miljoenen Android-gebruikers die Messenger als SMS-app-gebruiken. Dat wil hij vervangen door WhatsApp, omdat de communicatie dan versleuteld en "veiliger wordt". Het gevolg daarvan zou zijn dat Facebook die berichten niet meer kan scannen en niet meer kan doorgeven aan politiediensten die daar om vragen.

Of ook berichten in Messenger de komende jaren effectief standaard versleuteld zullen worden, is nog maar de vraag. Een ander gevolg is namelijk dat Facebook geen gepersonaliseerde reclame meer zou kunnen aanbieden op basis van de inhoud van die berichten.