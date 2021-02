Een ontmoeting tussen Facebookbaas Mark Zuckerberg en de Australische minister Josh Frydenberg van Financiën in de afgelopen week heeft niet geholpen de ruzie op te lossen tussen de socialmediagigant en het land over voorgestelde aanpassingen van mediawetten.

'Mark Zuckerberg overtuigde me niet bakzeil te halen, als dat is wat je vraagt', zei Frydenberg tijdens een interview op de Australische tv-zender ABC. De miljardair 'stak zijn hand uit om te praten over de code en de impact daarvan op Facebook' in wat de minister 'een zeer constructieve discussie' noemde.

Techgiganten van Facebook tot Google vechten tegen Australische wetgevers over nieuwe wetgeving die hen verplicht te betalen voor het gebruik van media-inhoud. De nieuwe wetten zijn bedoeld om de lokale media-industrie te ondersteunen.

Facebook heeft gedreigd Australiërs te beletten nieuws op zijn platform te delen als de wet wordt doorgevoerd, terwijl Google stelde dat het zijn zoekmachine volledig van de Australische markt zou kunnen verwijderen. Frydenberg zei zondag dat hoewel hij de dreigementen van Google niet afwijst, hij er ook niet door 'geïntimideerd' is.

Betalen voor nieuws

Australië stelt dat Google uiteindelijk moet betalen voor nieuws. 'We voeren gedetailleerde discussies met Google, met Facebook, met de andere spelers in de branche, omdat dit geen kort gesprek is geweest dat we met deze bedrijven hebben gevoerd', zei Frydenberg.

Premier Scott Morrison heeft ook gesproken met CEO Satya Nadella van Microsoft over de voorgestelde wijzigingen, zei Frydenberg. 'Bij elke stap zijn deze bedrijven geraadpleegd', zei de minister. 'Wat ik wel weet, is dat mediabedrijven moeten worden betaald voor inhoud.'

