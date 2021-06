Voltijdse werknemers van het sociaalmediabedrijf Facebook mogen nog zeker zes maanden telewerken als hun job da toelaat. Dat maakte CEO Mark Zuckerberg bekend, die aankondigde dat hij zelf ook van thuis zal werken.

'Ik heb gemerkt dat werken op afstand me meer ruimte heeft gegeven voor langetermijndenken en me heeft geholpen meer tijd door te brengen met mijn gezin, wat me gelukkiger en productiever heeft gemaakt op het werk', verklaarde Zuckerberg in een memo. 'Het voorbije jaar hebben we geleerd dat goed werk overal geleverd kan worden. Ik ben ervan overtuigd dat telewerken op grote schaal mogelijk is, vooral omdat de mogelijkheden met video en virtual reality steeds groter worden.'

Bocht

Met die beslissing maakt het bedrijf een bocht van 180 graden. In mei 2020 kondigde het nog aan dat enkel bepaalde werknemers, vooral ervaren medewerkers, de toestemming zouden krijgen om te telewerken.

Uit zijn nieuw memo blijkt dat bepaalde werknemers wel naar kantoor zullen moeten komen. Het gaat dan onder meer om mensen die werken aan hardware of in datacenters.

Zuckerberg voegde er ook aan toe dat het bedrijf werknemers zal toestaan om over internationale grenzen heen telewerk aan te vragen. Dit betekent onder meer dat Amerikaanse werknemers in Canada op afstand kunnen werken en dat werknemers in Europa in Groot-Brittannië op afstand kunnen werken.

Facebook is naar verluidt van plan de meeste van zijn Amerikaanse kantoren begin september op 50 procent van hun capaciteit te heropenen en zal waarschijnlijk in oktober weer volledig open gaan. Bij het bedrijf werken ongeveer 60.000 mensen.

