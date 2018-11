Zuckerberg niet van plan op te stappen na PR-schandaal

Aanleiding voor de uitspraken is het stuk van de New York Times vorige week. Daarin stelt de krant, die met meer dan vijftig bronnen sprak, dat Facebook het PR-bureau Definers inhuurde om Google en Apple zwart te maken. Ook werden critici van Facebook door het bureau gelinkt aan miljardair George Soros en zou het bureau antisemitische theorieën aan hen linken.

Na publicatie van het artikel liet Facebook al weten dat het stuk niet klopt. Al blijft de New York Times bij haar verhaal en bevestigen interne nota's van Facebook intussen ook dat grote delen zeker kloppen. Al blijft Zuckerberg het verhaal publiekelijk in twijfel trekken.

In een interview met CNN Business zegt topman Mark Zuckerberg dat veel van de kritiek over de grote kwesties terecht is. Maar volgens hem heeft het bedrijf een andere visie dan de mensen die over hen schrijven. Daarbij stelt hij het artikel wel opnieuw in vraag.

"Het is niet duidelijk voor mij dat dat artikel juist is. We hebben met hun journalisten gesproken voor publicatie en op basis van wat wij hebben gezien was veel ervan niet waar, maar ze besloten het toch te publiceren."

Intussen kon Techcrunch de hand leggen op twee interne nota's van Facebook: die van vertrekkend hoofd communicatie Elliot Schrage en de reactie daarop van Sheryl Sandberg, de nummer 2 van Facebook. Schrage kondigde zijn vertrek voor de zomer al aan in de nasleep van het Cambridge Analytica-verhaal, maar bleef aan tot er een opvolger was gevonden. Die opvolger wordt de Britse ex-minister Nick Clegg.

Wel Apple en Google zwart maken, geen antisemitisme

In de memo zegt Schrage dat hij het PR-bureau Definers heeft ingehuurd om negatieve verhalen over Apple, Google en andere concurrenten te laten verspreiden. Maar dat het nooit de bedoeling was om fake news in de vorm van antisemitische theorieën gelinkt aan George Soros te verspreiden.

Al wordt de lijn wel zeer dun want Schrage heeft Definers wel degelijk gevraagd om Soros te onderzoeken nadat die zich zeer kritisch uitliet over Facebook. Zo ontdekte het bedrijf dat hij een anti-Facebookcampagne financieel ondersteunde.

Verantwoordelijkheid

Schrage zegt dat hij, Zuckerberg en Sandberg verantwoordelijk zijn voor die stappen. Sandberg lijkt dat in een opvolgmemo te bevestigen dat ze volledige verantwoordelijkheid neemt voor het werk van de communicatiedienst van Facebook en het ingehuurde PR-bureau.

In de tweede alinea van de memo draait ze echter bij en benadrukt ze dat ze zich niet kan herinneren dat Definers ter sprake kwam. Al zegt ze wel dat het bij nader onderzoek hier en daar is opgedoken in haar emails. Wel herhaalt ze dat het nooit de bedoeling is geweest om Soros of anderen te linken aan antisemitische zaken.

Niet opstappen

Aan CNN zegt Zuckerberg dat het niet de bedoeling is dat hij, na de vele schandalen van het afgelopen jaar, zou aftreden als voorzitter van Facebook. Daarbij zet hij ook Sandberg uit de wind. "Sheryl is een belangrijk deel van het bedrijf en leidt veel inspanningen rond de grote uitdagingen die we hebben. Ik ben trots op het werk dat we samen hebben gedaan en ik hoop dat we nog tientallen jaren kunnen blijven samenwerken"

Samengevat lijkt het er op dat Facebook niet van plan is zijn topmanagement te herschikken. Deze zomer stapte het hoofd security al op en neemt het hoofd communicatie zijn koffers, ook de oprichters van Whatsapp en Instagram vertrokken intussen uit onvrede. Maar voor Zuckerberg en Sandberg is er momenteel geen vertrekplan, al is er wel kritiek op het feit dat Zuckerberg zowel CEO als voorzitter is..

Dat hoeft overigens ook niet. Hoewel Facebook een beursgenoteerd bedrijf is, heeft het zijn aandelenstructuur zodanig opgesteld dat Zuckerberg zelf zo goed als alle beslissingsmacht heeft en dus doet wat hij wil zo lang Facebook winstgevend genoeg blijft.