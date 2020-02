Facebook-CEO Mark Zuckerberg zegt dat online materiaal moet gereguleerd worden. Een boodschap waarover hij vandaag ook in gesprek gaat met de Europese Commissie.

Op de Munich Security Conference zei Zuckerberg afgelopen weekend dat het nodig is om schadelijke content te reguleren. "Maar de vraag is welk framework je daarvoor gebruikt," klonk het op de conferentie die Reuters bijwoonde.

Volgens Zuckerberg zijn er twee modellen voor bestaande sectoren: die voor kranten en andere media, en het model voor telecombedrijven. "Je gaat een telecombedrijf niet verantwoordelijk achten als iemand iets gevaarlijks zegt via de telefoon." "Ik denk dat we ergens daartussen moeten zitten," stelt de topman van Facebook.

Verder in het gesprek liet hij verstaan dat Facebook vandaag 35.000 mensen inzet om online content te bekijken en om regels te laten naleven. Ook worden er dagelijks meer dan één miljoen valse accounts verwijderd, "Vaak al minuten nadat ze zijn aangemaakt." Daarbij gaf hij ook mee dat het budget van Facebook hiervoor groter is dan hun omzet uit 2012.

Zuckerberg komt vandaag ook op bezoek bij de Europese Commissie. Naar alle verwachting zal het ook daar gaan over regels die sociale media moeten hanteren, maar ook hoe bedrijven omgaan met AI en de digitaks (Het belasten van grote technologiebedrijven, ook al ligt hun hoofdkantoor in een ander EU-land) komen waarschijnlijk ter sprake.

Als de vos de passie preekt...

Dat Facebook nu zelf oproept tot regulering heeft een reden. Het bedrijf heeft er eerst en alle baat bij dat het een beetje actief meewerkt, in de hoop dat de toekomstige regels niet al te streng worden.

Tegelijk geeft regulering Facebook ook een houvast in wat het wel of niet moet doen. Vandaag moet het bedrijf zelf balanceren tussen enerzijds vrijheid van meningsuiting, waaronder je ook haatoproepen of extremistische video's kan toelaten, en meer moderatie waarbij uitspraken worden gecontroleerd, maar dan ook mogelijk worden gecensureerd.

Als Europa hier heldere regels voor opstelt, dan weet Facebook wat het moet doen, maar ook wat het ongemoeid kan laten. Zo is er nog steeds felle discussie over het feit dat Facebook leugens van politici, ook in advertenties, niet wil verwijderen omdat het stelt dat die uitspraken onder vrije meningsuiting vallen en niet.

