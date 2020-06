Mark Zuckerberg wist de afgelopen dagen niet precies hoe hij om moest gaan met de opmerkingen van de Amerikaanse president Trump op Facebook en Instagram. De topman doelt vooral op de posts van de president over mogelijk gebruik van geweld door de overheid bij de protesten na de dood van George Floyd.

Facebook besloot de berichten niet te verwijderen, maar volgens Zuckerberg ging dat niet zonder slag of stoot. Dat schreef hij in een post op Facebook. Zuckerberg liet wel weten dat hij het 'volstrekt oneens' is met Trump. 'Ik weet dat veel mensen van streek zijn dat we de post van de president hebben laten staan', schrijft hij, om vervolgens uit te leggen dat hij het als een taak van sociale media ziet om iedereen een stem te geven. Dat moet dan wel via de richtlijnen van Facebook gebeuren, en de posts van Trump voldeden daar volgens de Facebookbaas aan.

Discussie in alle openheid

'Mensen kunnen het ermee eens zijn of niet over waar we een grens moeten trekken, maar ik hoop dat ze onze algemene filosofie begrijpen', aldus Zuckerberg. Hij vindt dat de discussie over het beleid van Facebook in alle openheid gevoerd moet worden en daarom stelde hij de openbare verklaring op.

Na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd braken er in diverse steden rellen uit vanwege het gewelddadige optreden van de politie. Nadat Trump opmerkingen had gemaakt op social media over het gebruik van geweld, kreeg Facebook veel kritiek omdat de posts van de president niet verwijderd werden, terwijl Twitter waarschuwingen plaatste bij de tweets van Trump.

Facebook besloot de berichten niet te verwijderen, maar volgens Zuckerberg ging dat niet zonder slag of stoot. Dat schreef hij in een post op Facebook. Zuckerberg liet wel weten dat hij het 'volstrekt oneens' is met Trump. 'Ik weet dat veel mensen van streek zijn dat we de post van de president hebben laten staan', schrijft hij, om vervolgens uit te leggen dat hij het als een taak van sociale media ziet om iedereen een stem te geven. Dat moet dan wel via de richtlijnen van Facebook gebeuren, en de posts van Trump voldeden daar volgens de Facebookbaas aan.'Mensen kunnen het ermee eens zijn of niet over waar we een grens moeten trekken, maar ik hoop dat ze onze algemene filosofie begrijpen', aldus Zuckerberg. Hij vindt dat de discussie over het beleid van Facebook in alle openheid gevoerd moet worden en daarom stelde hij de openbare verklaring op.Na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd braken er in diverse steden rellen uit vanwege het gewelddadige optreden van de politie. Nadat Trump opmerkingen had gemaakt op social media over het gebruik van geweld, kreeg Facebook veel kritiek omdat de posts van de president niet verwijderd werden, terwijl Twitter waarschuwingen plaatste bij de tweets van Trump.