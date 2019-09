De CEO van Facebook Mark Zuckerberg heeft in Washington verschillende Congresleden ontmoet, en hen laten weten dat hij Instagram en WhatsApp niet wil verkopen. Hij had ook "een goede, constructieve ontmoeting" met de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis.

Volgens een woordvoerder van Facebook was Zuckerberg in Washington om te spreken met politici over hun bezorgdheden en over de toekomstige internetregulering. "Hij had ook een goede, constructieve ontmoeting met president Trump in het Witte Huis vandaag", klinkt het.

Eerder op de dag sprak Zuckerberg met een paar Republikeinen, onder wie senatoren Josh Hawley en John Cornyn op Capitol Hill. Vorig jaar werd Zuckerberg daar nog verhoord in verband met het schandaal rond Cambridge Analytica. Hawley schreef op Twitter dat hij de Facebook-oprichter had uitgedaagd om te tonen dat het bedrijf "ernstig is rond onpartijdigheid, privacy en concurrentie, door WhatsApp en Instagram te verkopen en zich te onderwerpen aan een onafhankelijke, externe audit inzake censuur. Hij heeft twee keer neen gezegd."

John Cornyn verklaarde dan weer dat hij een open en respectvol gesprek had met Zuckerberg. Beide mannen bespraken de verantwoordelijkheden van socialemediaplatforms, voorstellen rond regelgeving, beveiliging van verkiezingen, bezorgdheden rond privacy en de censuur van conservatieve stemmen op de sociale media.

Facebook is een van de technologiebedrijven die het voorwerp uitmaken van een onderzoek van het Huis van Afgevaardigden rond concurrentie. Daarnaast hebben bijna alle staten apart onderzoeken geopend naar Facebook en Google. Het bedrijf wordt er onder meer van beschuldigd te hebben toegelaten dat Russische 'trollen' misleidende berichten postten om zo de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden. In juli schikte Facebook nog voor 5 miljard dollar in verband met verschillende privacyschandalen, waaronder het ongeoorloofd delen van gegevens van zijn gebruikers met Cambridge Analytica.