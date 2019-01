Zuckerbergs persoonlijk doel voor 2019: debatten over technologie en maatschappij organiseren

"Mijn uitdaging voor 2019 is om een reeks publieke discussies te organiseren rond de toekomst van technologie in de maatschappij. De mogelijkheden, uitdagingen, hoop en spanningen in onze maatschappij." Aldus de CEO van Facebook.

De gesprekken zullen elke paar weken plaatsvinden en zullen publiek te bekijken zijn op Facebook, Instagram of andere media. Een concrete line-up of datums zijn er momenteel nog niet.

"Facebook is een ander bedrijf vandaag"

Zuckerberg kiest elk jaar een nieuwe uitdaging. De afgelopen jaren besloot hij onder meer om 25 boeken te lezen, elke Amerikaanse staat te bezoeken, enkel vlees te eten van dieren die hij zelf doodde en Mandarijns te leren.

Het afgelopen jaar lag de focus op het verbeteren van Facebook, dat eind 2017 stevig onder vuur kwam te liggen omdat het te weinig doet tegen hate speech, de verspreiding van fake news en nogal los omspringt met privacy.

Zuckerberg benadrukt dat die strijd niet stopt, maar klopt zichzelf wel op de borst. "Facebook is een ander bedrijf vandaag dan een paar jaar geleden omwille van een veel grotere focus op deze vragen. Ze zijn complex en we blijven er op focussen in de komende jaren."

Dat die focus blijft, klopt. Maar daarbij hoort wel de nuance dat Facebook vorig jaar een recordhoeveelheid aan schandalen over zich heen kreeg. De datadeling met andere bedrijven bleek veel groter dan gedacht, vaak met bewuste medewerking van Facebook. Het sociaal netwerk verzamelt nog steeds informatie ook als je die zelf niet hebt gedeeld met het bedrijf en het huurde een PR-bedrijf in om tegenstanders zwart te maken. Een (zo goed als) volledige lijst van Facebook's misstappen van het afgelopen jaar kan je hier nalezen.