Het Zuid-Afrikaanse bedrijf Simera Sense, gespecialiseerd in camera's voor satellieten, investeert in zijn Leuvense hub. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt tijdens een werkbezoek van Vlaams minister-president Jan Jambon aan Zuid-Afrika.

Simera Sense, gevestigd nabij Kaapstad, ontwerpt en bouwt camera's die worden geïntegreerd in nanosatellieten. Het bedrijf - CEO Johann du Toit startte het op in zijn garage - bestaat nog maar sinds 2010. Vandaag maakt Simera Sense in Zuid-Afrika met ruim veertig werknemers hoogtechnologische apparatuur die wordt gebruikt voor aardobservatie.

Beeldanalyse

Sinds 2020 is het bedrijf ook actief met een vestiging in Leuven. Alle verkoop en marketing gebeurt daar. 'Onze klanten zitten in de Europese Unie, Groot-Brittannië of de VS. Dan is een Europees kantoor beter geplaatst', legt algemeen directeur Ana-Mia Louw uit.

Die Leuvense activiteit wordt binnenkort uitgebreid. Simera Sense is van plan ook het onderzoek en de ontwikkeling van de beeldanalyse in ons land uit te laten voeren. Tegen 2023 zullen op die manier tien werknemers aan de slag zijn in de Leuvense hub van het bedrijf.

Vlaams minister-president Jan Jambon was de voorbije week voor een werkbezoek in Zuid-Afrika, met op zijn agenda economische, politieke en culturele contacten.

