Zuid-Korea staat het verst in de uitrol en adoptie van 5G. In Europa is Zwitserland de grootste markt.

Marktonderzoeker OMDIA (vroeger bekend als Ovum) onderzocht de landen waar 5G commercieel wordt uitgerold. Het houdt daarbij rekening met het aantal operatoren dat de technologie uitrolt, de netwerkdekking, het aantal abonnees dat 5G gebruikt en de beschikbaarheid van 5G spectrum en het regulatorisch ecosysteem.

Dat Zuid-Korea, met 4,67 miljoen 5G-gebruikers, bovenaan staat is geen grote verrassing. Het land staat doorgaans vrij positief tegenover nieuwe technologie en is de thuisbasis van Samsung, dat zowel 5G-toestellen als 5G-apparatuur produceert.

Het rapport van OMDIA is wel enkele maanden oud. De cijfers slaan op de situatie op het einde van van 2019. Het rapport moest normaal in maart verschijnen maar liep vertraging op door de uitbraak van covid-19. Zo heeft intussen ook België een 5G-uitrol, hetzij bij slechts één operator (Proximus), op bestaand spectrum en momenteel nog beperkt tot een aantal steden.

Koeweit staat op de tweede plaats, gevolgd door Zwitserland als eerste Europees land. De VS, Qatar, het Verenigd Koninkrijk en Finland vervolledigen de rangschikking.

"Beperkte dekking, toestellen en voorzichtige lanceringen heeft de adoptie in andere markten beperkt," zegt Stephen Myers, hoofdanalist bij OMDIA. Wel benadrukt de marktanalist dat er in de komende 12-18 maanden veel meer commerciële lanceringen zullen plaatsvinden.

